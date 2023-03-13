«Открыл сезон». Омич проплыл по замерзшему Иртышу на каноэ

До момента, когда Иртыш полностью избавиться ото льда осталось, примерно, больше месяца, однако уже сегодня на реке можно было заметить первые суда. Так корреспондент Города55 приметил в центре Омска в районе метромоста одинокого гребца на некоем плавательном средстве.