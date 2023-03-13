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Published Сегодня, 08:53

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«Открыл сезон». Омич проплыл по замерзшему Иртышу на каноэ

13 марта 2023, 08:53
Фото: Город55
Для плаванья гребец выбрал полынью у метромоста
Для плаванья мужчина выбрал полынью, которая образовалась в центре в районе метромоста.

До момента, когда Иртыш полностью избавиться ото льда осталось, примерно, больше месяца, однако уже сегодня на реке можно было заметить первые суда.  Так корреспондент Города55 приметил в центре Омска в районе метромоста одинокого гребца на некоем плавательном средстве.

Для этого омича гребля на каноэ - это хобби
Видео: Город55

Спустившись к берегу, мы заметили, что по большой полынье у берега скользит каноэ. Поравнялись с гребцом, разговорились.

«Я не профессиональный спортсмен и сейчас не тренируюсь, просто это мое увлечение. В этом году на Иртыш вышел в первый раз, хотя я далеко не одинок, есть и другие любители, которые уже давно, так сказать, открыли сезон», - рассказал гребец, который пожелал остаться анонимным.

По словам мужчины, в плане безопасности в таких вот ранних прогулках на каноэ он ничем не рискует.

«Да, вода ледяная, но на мне гидрокостюм, что касается глубины, то в этом месте она не превышает полутора метров. Опасность перевернуться и упасть в воду практически нулевая, поскольку главная опасность для каноэ – это волны, а их сейчас попросту нет, да, и при сильном ветре на Иртыше она просто не наберет достаточной силы», - уверен омич.

С точки зрения закона, гребец также ничего не нарушает, поскольку каноэ не относится к маломерным судам, за которыми следит ГИМС, и сезон для которых еще не открыт.

По сути, сейчас намного сильнее рискуют любители подледного лова, которые выходят на уже изрядно подтаявший лед Иртыша и имеют все шансы оказаться в воде. Напомним, что в минувшее воскресенье, 12 марта, в Омске у метромоста под лед провалился мужчина.

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