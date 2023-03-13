«Открыл сезон». Омич проплыл по замерзшему Иртышу на каноэ

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
Modified Сегодня, 08:55
Updated Сегодня, 08:55
До момента, когда Иртыш полностью избавиться ото льда осталось, примерно, больше месяца, однако уже сегодня на реке можно было заметить первые суда. Так корреспондент Города55 приметил в центре Омска в районе метромоста одинокого гребца на некоем плавательном средстве.
Спустившись к берегу, мы заметили, что по большой полынье у берега скользит каноэ. Поравнялись с гребцом, разговорились.
«Я не профессиональный спортсмен и сейчас не тренируюсь, просто это мое увлечение. В этом году на Иртыш вышел в первый раз, хотя я далеко не одинок, есть и другие любители, которые уже давно, так сказать, открыли сезон», - рассказал гребец, который пожелал остаться анонимным.
По словам мужчины, в плане безопасности в таких вот ранних прогулках на каноэ он ничем не рискует.
«Да, вода ледяная, но на мне гидрокостюм, что касается глубины, то в этом месте она не превышает полутора метров. Опасность перевернуться и упасть в воду практически нулевая, поскольку главная опасность для каноэ – это волны, а их сейчас попросту нет, да, и при сильном ветре на Иртыше она просто не наберет достаточной силы», - уверен омич.
С точки зрения закона, гребец также ничего не нарушает, поскольку каноэ не относится к маломерным судам, за которыми следит ГИМС, и сезон для которых еще не открыт.
По сути, сейчас намного сильнее рискуют любители подледного лова, которые выходят на уже изрядно подтаявший лед Иртыша и имеют все шансы оказаться в воде. Напомним, что в минувшее воскресенье, 12 марта, в Омске у метромоста под лед провалился мужчина.