В омской Драме поставят спектакль по событиям на Донбассе

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
В омском академическом театре драмы поставят спектакль о событиях на Донбассе. Об этом рассказал сегодня, 13 марта, губернатор Омской области Александр Бурков в своем телеграмм-канале.
Идея пьесы принадлежит актеру театра Степану Дворянкину. Многие знают его как исполнителя роли Дмитрия Карбышева в фильме «Несломленный». Степан и сам стал свидетелем событий спецоперации.
«Парень недавно вернулся из зоны СВО. Там он встретился с бойцами отдельного штурмового отряда „Сомали“. Это те самые ребята, которые брали Мариуполь и завод „Азовсталь“. Во время своей командировки в Донецк я тоже встречался с сомалийцами — мы передали им бронированную разведывательно-дозорную машину. Технику принимал лично командир подразделения Тимур Курилкин с позывным „Бойкот“, — сообщил глава региона.
Губернатор также заявил, что поддерживает инициативу Степана Дворянкина, и обещал оказать содействие актеру.