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В омской Драме поставят спектакль по событиям на Донбассе

13 марта 2023, 05:31
Фото: Город55
Автор идеи сам стал свидетелем событий спецоперации.

В омском академическом театре драмы поставят спектакль о событиях на Донбассе. Об этом рассказал сегодня, 13 марта, губернатор Омской области Александр Бурков в своем телеграмм-канале.

Идея пьесы принадлежит актеру театра Степану Дворянкину. Многие знают его как исполнителя роли Дмитрия Карбышева в фильме «Несломленный». Степан и сам стал свидетелем событий спецоперации.

«Парень недавно вернулся из зоны СВО. Там он встретился с бойцами отдельного штурмового отряда „Сомали“. Это те самые ребята, которые брали Мариуполь и завод „Азовсталь“. Во время своей командировки в Донецк я тоже встречался с сомалийцами — мы передали им бронированную разведывательно-дозорную машину. Технику принимал лично командир подразделения Тимур Курилкин с позывным „Бойкот“, — сообщил глава региона.

Губернатор также заявил, что поддерживает инициативу Степана Дворянкина, и обещал оказать содействие актеру.

Омская драма закрывает сезон премьерой
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#Евгений Игишев#Губернатор#Губернатор области#Александр Бурков#Омский академический театр драмы#Спектакль#Город#Общество#Омск
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