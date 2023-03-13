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Омичи пожаловались на проблемы с «ВКонтакте»

13 марта 2023, 07:59
Фото: 1MI
иллюстрация
У пользователей возникли проблемы с авторизацией.

Российские пользователи социальной сети «ВКонтакте» сегодня, 13 февраля, пожаловались на проблемы с авторизацией. Как жалуются омичи, мобильное приложение и версия для ПК не позволяет войти в соцсеть, при попытке ввести данные или изменить пароль приложение обновляется.

В техподдержке социальной сети сообщили, что уже знают о проблеме и делают все, чтобы восстановить доступ пользователей.

Фото: предоставлено Городу55

В последний раз крупный сбой «ВКонтакте» наблюдался 8 декабря 2022 года.

Жалобы омичей. Популярная соцсеть снова «лежит»
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#Вк#Ольга Акамова#Соцсеть#Интернет#Пользователи#Общество#Новости#Омская область
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