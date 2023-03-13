Российские пользователи социальной сети «ВКонтакте» сегодня, 13 февраля, пожаловались на проблемы с авторизацией. Как жалуются омичи, мобильное приложение и версия для ПК не позволяет войти в соцсеть, при попытке ввести данные или изменить пароль приложение обновляется.