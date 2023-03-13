Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
Российские пользователи социальной сети «ВКонтакте» сегодня, 13 февраля, пожаловались на проблемы с авторизацией. Как жалуются омичи, мобильное приложение и версия для ПК не позволяет войти в соцсеть, при попытке ввести данные или изменить пароль приложение обновляется.
В техподдержке социальной сети сообщили, что уже знают о проблеме и делают все, чтобы восстановить доступ пользователей.
В последний раз крупный сбой «ВКонтакте» наблюдался 8 декабря 2022 года.