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2024
«Компот с мясом». В Омске ученик школы пожаловался на червяка в напитке
25 сентября, 09:59
Экс-директор 12 канала Малькевич поддержал идею «черного списка» российских блогеров
10 февраля, 03:59
2023
«ВК умер». Омичи и жители других регионов массово жалуются на сбои в работе соцсети
22 ноября 2023, 12:48
Омичи пожаловались на проблемы с «ВКонтакте»
У пользователей возникли проблемы с авторизацией.
13 марта 2023, 07:59

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