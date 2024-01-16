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И в Омске тоже. Пользователи «ВКонтакте» столкнулись с массовым сбоем соцсети
16 января, 09:01
Апрель 2023
Хоценко рассказал, что на вопросы омичей в соцсетях теперь ответят в течение 2 часов
Врио губернатора на своей странице ВКонтакте получает от жителей региона вопросы, критику и предложения.
5 апреля 2023, 10:22
Март 2023
Омичи пожаловались на проблемы с «ВКонтакте»
У пользователей возникли проблемы с авторизацией.
13 марта 2023, 07:59

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