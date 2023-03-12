Почти 40 рублей. На одном из омских маршрутов вырос проездной тариф

Posted Сегодня, 03:41
Published Сегодня, 03:41
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Updated Сегодня, 03:43
Тариф на перевозку пассажиров для автобуса №72 подорожал до 38 рублей 61 копейки. Соответствующий приказ подписал 7 марта председатель Региональной энергетической комиссии Дмитрий Русских.
Предельный тариф установили на тех муниципальных маршрутах, которые осуществляет индивидуальный предприниматель Дмитрий Денисенко. А значит, речь идет только о маршруте №72, он ходит от микрорайона Амурский-2 до поселка Чкаловский.
Повышение тарифа не означает подорожание стоимости проезда для пассажиров. Разницу перевозчику компенсируют. Напомним, ранее омские чиновники раскритиковали владельцев частных маршрутов за резкое повышение цен: