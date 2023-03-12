Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:41

Published Сегодня, 03:41

Modified Сегодня, 03:43

Updated Сегодня, 03:43

Почти 40 рублей. На одном из омских маршрутов вырос проездной тариф

12 марта 2023, 03:41
Фото: 1MI
иллюстрация

Проездной тариф для омского автобуса №72 вырос до 38,61 руб

Рассказываем, повлияет ли это на пассажиров.

Тариф на перевозку пассажиров для автобуса №72 подорожал до 38 рублей 61 копейки. Соответствующий приказ подписал 7 марта председатель Региональной энергетической комиссии Дмитрий Русских.

Предельный тариф установили на тех муниципальных маршрутах, которые осуществляет индивидуальный предприниматель Дмитрий Денисенко. А значит, речь идет только о маршруте №72, он ходит от микрорайона Амурский-2 до поселка Чкаловский.

Повышение тарифа не означает подорожание стоимости проезда для пассажиров. Разницу перевозчику компенсируют. Напомним, ранее омские чиновники раскритиковали владельцев частных маршрутов за резкое повышение цен:

Омский дептранс раскритиковал «маршрутчиков» за повышение стоимости проезда
Узнать подробнее
#Общественный транспорт#РЭК Омской области#Тарифы#Общество#Город#Экономика#Новости#Омск#Дмитрий Русских
Подпишитесь
В Омске открылся центр по набору в ЧВК «Вагнер»
Вчера, 05:47
Шок. В Омской области ребенок опрокинул на себя кипящее масло
Сегодня, 04:59
Тотальный гололед. Омичей ждет мощное похолодание и резкое потепление
Сегодня, 06:31
На месте IKEA в Омске снова продают мебель. Кто зашел на площадку
Сегодня, 04:08
«Все с пробитыми колесами». Омичи сообщили о транспортном коллапсе у виадуков
Сегодня, 07:23