Омский дептранс раскритиковал «маршрутчиков» за повышение стоимости проезда

Глава департамента сообщил, что плата за проезд в муниципальном транспорте не поднималась с 2019 года, и в этом году повышение не планируется. У руководства муниципальных транспортных предприятий есть понимание, где нужно подстраховать, на каких маршрутах. В новую маршрутную сеть планируется включать те маршруты, где сейчас частные перевозки не дублированы муниципальными. Из центра Омска частные маршруты уберут по максимуму, хотя совсем отказаться от «маршрутчиков» Омск не сможет, да это и не нужно по мнению главы департамента, поскольку частные перевозки — весомый сектор экономики города и должны работать в симбиозе с муниципальным транспортом. Рассказал Куприянов и о желании частников повысить проезд до 40 рублей: