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Published Сегодня, 10:33

Modified Сегодня, 10:33

Updated Сегодня, 10:33

Омский дептранс раскритиковал «маршрутчиков» за повышение стоимости проезда

20 февраля 2023, 10:33
Фото: Город55
иллюстрация
Владимир Куприянов высказался по поводу повышения цены на некоторых маршрутах у частных перевозчиков и рассказал, как это отразится на будущей маршрутной сети Омска.

Как выяснил Город55, администрация Омска не поддержала решение частных перевозчиков о поднятии стоимости проезда до 33 рублей. Ситуацию прокомментировал глава дептранса Владимир Куприянов:

«Мы с вами видим по цифрам, что далеко не все перевозчики на нерегулируемых тарифах пошли на этот шаг, ссылаясь на тяжелую экономику свою. Частные перевозчики не все это сделали, а значит, экономика многих позволяет возить с прежней платой», — отметил Куприянов.

Глава департамента сообщил, что плата за проезд в муниципальном транспорте не поднималась с 2019 года, и в этом году повышение не планируется. У руководства муниципальных транспортных предприятий есть понимание, где нужно подстраховать, на каких маршрутах. В новую маршрутную сеть планируется включать те маршруты, где сейчас частные перевозки не дублированы муниципальными. Из центра Омска частные маршруты уберут по максимуму, хотя совсем отказаться от «маршрутчиков» Омск не сможет, да это и не нужно по мнению главы департамента, поскольку частные перевозки — весомый сектор экономики города и должны работать в симбиозе с муниципальным транспортом. Рассказал Куприянов и о желании частников повысить проезд до 40 рублей:

«На сегодняшний день речь об этом не идет. Мы в контакте так же и с частными перевозчиками вне зависимости от того, какую позицию они занимают по этому вопросу. С каждым из них проведены переговоры департаментом транспорта. То повышение, что уже состоялось, я надеюсь, будет для этого года предельным», — отметил он.

Напомним, стоимость проезда выросла на нескольких маршрутах до 33 рублей по безналичному расчету. Такое решение перевозчики приняли из экономических соображений.

Частные перевозчики Омска собирались поднять стоимость проезда до 40 рублей
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#Дарья Зыкова#Омск#Дороги#Маршрутная сеть#Транспорт#Частные перевозчики#Маршрутки#Автобусы#Троллейбусы#Стоимость проезда#Город#Экономика#Новости#Владимир Куприянов
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