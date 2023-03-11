Мэр Омска Шелест проверил состояние города после аварии на объектах «Омскводоканала»

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Сегодня, 11 марта, в своем-телеграм канале мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что он совместно с прокурором города Павлом Поповым посетили территории, которые оказались подтоплены в результате недавней крупной аварии на объектах «ОмскВодоканала».
Как сообщает Сергей Шелест, 2 марта произошел гидроудар на водонасосной станции «Октябрьская». После которого со 2 по 5 марта зафиксировали 58 повреждений сетей водоснабжения с выходом воды на поверхность, а также 21 выход воды из колодцев и камер. Значительней всего пострадали Октябрьский и Центральный округа. Отметим, что сейчас осталось 14 переходящих повреждений на сетях.
«Считаю, что ключевая причина произошедшего в том, что „ОмскВодоканал“ своевременно не установил на ВНС „Октябрьская“ необходимое технологическое оборудование — предохранительные клапаны», — заявил градоначальник.
Сергей Шелест и Павел Попов лично убедились, как обстоят дела на ул. 75-й Гвардейской бригады, 12 «А», где затопило территорию возле дома и подвал. Там также присутствовал генеральным директор «ОмскВодоганала» Павел Козлов. А на ликвидацию инцидента потратили 4 суток. Все это время водоканал не давал достоверную информацию жителям.
Также они посетили частный сектор на улице Аносова в Центральном округе, где у жителей затопило дворы, хозпостройки и подполы.
Отметим, что в городе в ледяной каток превратилась большая часть дорог, тротуаров, пешеходных дорожек и дворов. Мужчина даже сломал ногу, пытаясь освободить застрявшую машину. Еще вода затопила трамвайные рейсы. Там пришлось убирать лед вручную. Движение трамвая по маршруту № 8 в полном объеме восстановили только 7 марта.
Когда погодные условия позволят в Омске восстановят нарушенное благоустройство. Материальный ущерб в кратчайшие сроки будет возмещать «ОмскВодоканал». Прокуратура поддерживает такое решение. Вдобавок предприятие представит план действий, направленных на полное исключение возможности подобных аварий в будущем.
Сергей Шелест поручил: