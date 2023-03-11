Мэр Омска Шелест проверил состояние города после аварии на объектах «Омскводоканала»

Как сообщает Сергей Шелест, 2 марта произошел гидроудар на водонасосной станции «Октябрьская». После которого со 2 по 5 марта зафиксировали 58 повреждений сетей водоснабжения с выходом воды на поверхность, а также 21 выход воды из колодцев и камер. Значительней всего пострадали Октябрьский и Центральный округа. Отметим, что сейчас осталось 14 переходящих повреждений на сетях.