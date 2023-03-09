Омичи пожаловались на долгое ожидание популярных маршруток

Posted Сегодня, 16:14
Published Сегодня, 16:14
Modified Сегодня, 16:18
Updated Сегодня, 16:18
Сегодня, 9 марта, в паблике «Омск ВК» омичи рассказали о долгом ожидании маршруток № 392 и № 212. Пассажиры уточняют, что ждать транспорт приходится больше часа.
В мэрии Омска уточнили, что в настоящее время нарушение графика происходит из-за отсутствия водителей.
«В настоящее время отсутствие запланированного количества автобусов по маршруту № 212 и 392 и значительное нарушение планового интервала движения обусловлено неукомплектованностью маршрута водительским составом. При этом, перевозчик предпринимает всевозможные меры по укомплектованию маршрута водительским составом, — прокомментировали в мэрии.
Также омичи в комментариях под постом писали о долгом ожидании автобусов № 95 и № 97.
Напомним, что недавно стоимость проезда на маршруте № 212 выросла до 35 рублей, а на маршруте № 392 до 33 рублей.