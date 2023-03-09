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Posted Сегодня, 16:14

Published Сегодня, 16:14

Modified Сегодня, 16:18

Updated Сегодня, 16:18

Омичи пожаловались на долгое ожидание популярных маршруток

9 марта 2023, 16:14
Фото: Город55
В мэрии Омска объяснили, что нарушение графика связано с нехваткой водителей.

Сегодня, 9 марта, в паблике «Омск ВК» омичи рассказали о долгом ожидании маршруток № 392 и № 212. Пассажиры уточняют, что ждать транспорт приходится больше часа.

В мэрии Омска уточнили, что в настоящее время нарушение графика происходит из-за отсутствия водителей.

«В настоящее время отсутствие запланированного количества автобусов по маршруту № 212 и 392 и значительное нарушение планового интервала движения обусловлено неукомплектованностью маршрута водительским составом. При этом, перевозчик предпринимает всевозможные меры по укомплектованию маршрута водительским составом, — прокомментировали в мэрии.

Также омичи в комментариях под постом писали о долгом ожидании автобусов № 95 и № 97.

Напомним, что недавно стоимость проезда на маршруте № 212 выросла до 35 рублей, а на маршруте № 392 до 33 рублей.

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#Ксения Карагодина#Омск
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