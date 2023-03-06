Не обошлось без Генпрокуратуры. В двух омских селах стали ходить автобусы по выходным

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
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Updated Сегодня, 12:11
Около 900 жителей сел Михайловка и Баженово Саргатского района Омской области не имели возможности по выходным добираться до районного центра на общественном транспорте. Автобусы ходили только в будние дни.
В связи с этим прокуратура Омской области организовала соответствующую проверку.
«В рамках проверки, проведенной с привлечением сотрудников территориального управления Ростраснадзора по Сибирскому федеральному округу, проанализирована транспортная доступность для малочисленных населенных пунктов региона», — уточнили в прокуратуре.
После чего для удобства жителей этих сел организовали дополнительные автобусы по субботам и воскресеньям.