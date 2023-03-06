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Published Сегодня, 11:00

Modified Сегодня, 12:11

Updated Сегодня, 12:11

Не обошлось без Генпрокуратуры. В двух омских селах стали ходить автобусы по выходным

6 марта 2023, 11:00
Фото: Город55

Двум омским селам выделили дополнительные автобусы

Автобусы в селах Михайловка и Баженово Саргатского района Омской области ходили только в будние дни.

Около 900 жителей сел Михайловка и Баженово Саргатского района Омской области не имели возможности по выходным добираться до районного центра на общественном транспорте. Автобусы ходили только в будние дни.

В связи с этим прокуратура Омской области организовала соответствующую проверку.

«В рамках проверки, проведенной с привлечением сотрудников территориального управления Ростраснадзора по Сибирскому федеральному округу, проанализирована транспортная доступность для малочисленных населенных пунктов региона», — уточнили в прокуратуре.

После чего для удобства жителей этих сел организовали дополнительные автобусы по субботам и воскресеньям.

Проблему с пригородным автобусом в Омске решили только после визита генпрокурора
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#Ксения Карагодина#Автобусы#Общество#Город#Общественный транспорт#Новости#Омск#Омская область#Прокуратура
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