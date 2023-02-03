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Posted Сегодня, 04:38

Published Сегодня, 04:38

Modified Сегодня, 04:39

Updated Сегодня, 04:39

«Это законно». Глава омского дептранса объяснил повышение проезда в маршрутках в Мегу

3 февраля 2023, 04:38
Фото: Город55
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В омском дептрансе рассказали, что стоимость проезда в маршрутках №212 законна

Вадим Кормилец рассказал, что перевозчик работает по нерегулируемым тарифам.

Глава департамента транспорта Омска Вадим Кормилец в интервью телеканалу «Россия-1» рассказал, что перевозчик на маршруте № 212, следующему от СТЦ «Мега» до ТК «Лента», работает в рамках закона. На подорожание стоимости проезда до 35 рублей с 1 февраля обратили внимание пассажиры маршруток.

«Это законно. Это маршрут с нерегулируемым тарифом. Федеральным законом такие права перевозчику предоставлены. Обращу внимание, что до сих пор, после повышения этого у пассажиров сохраняется возможность оплаты проезда за наличные в размере 30 рублей», — рассказал Вадим Кормилец.

Также глава департамента сообщил, что в 2023 году стоимость проезда у перевозчиков, работающих с регулируемыми тарифами, останется неизменной. Последний раз стоимость проезда в Омске повышалась в 2019 году.

Наличными дешевле. В Омске подорожал проезд на маршрутках до «МЕГИ»
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#Евгений Игишев#Дороги#Департамент транспорта мэрии Омска#Омск#Вадим Кормилец
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