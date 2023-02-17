Частные перевозчики Омска собирались поднять стоимость проезда до 40 рублей

В конце прошлого года реальный тариф на проезд в муниципальном транспорте тоже повысился, но из бюджета разницу между утвержденным тарифом РЭК и стоимостью проезда компенсируют. Частные же перевозчики не получают компенсаций, хотя им так же необходимо поддерживать парк в порядке, а кому-то и выплачивать лизинг. Кто-то уходит с рынка пассажирских перевозок. Предприниматель Черепанов, владелец маршруток № 212 сообщил, что-либо маршрут закрывается, либо нужно повышать стоимость проезда.