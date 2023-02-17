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Published Сегодня, 09:33

Modified Сегодня, 09:33

Updated Сегодня, 09:33

Частные перевозчики Омска собирались поднять стоимость проезда до 40 рублей

17 февраля 2023, 09:33
Фото: Город55
иллюстрация
Стоимость на некоторых омских маршрутах в итоге подняли до 33 рублей, но это не сможет окупить траты частных перевозчиков.

На сайте СРО «Омские перевозчики» сообщили, что с 20 февраля на их маршрутах стоимость проезда вырастет до 33 рублей.

Один из перевозчиков прокомментировал, почему стоимость повысили и объяснил, чем муниципальные перевозчики отличаются от частных. Юрий Лутков (маршрут № 392)

«Экономическая ситуация у частных перевозчиков очень не простая: с мая 2021 года (а именно тогда было последнее повышение стоимости проезда за безналичный расчет с 25 до 30), подорожало практически все, от запчастей, до топлива. Экономика у частников и у муниципалов — разная. И мы не получаем никакой компенсации из бюджета, как муниципальные перевозчики. Ведь, фактически, за каждого пассажира ПП-8 получает больше 48 рублей», — отметил Юрий Лутков, микроавтобусы которого ходят по 392 маршруту.

В конце прошлого года реальный тариф на проезд в муниципальном транспорте тоже повысился, но из бюджета разницу между утвержденным тарифом РЭК и стоимостью проезда компенсируют. Частные же перевозчики не получают компенсаций, хотя им так же необходимо поддерживать парк в порядке, а кому-то и выплачивать лизинг. Кто-то уходит с рынка пассажирских перевозок. Предприниматель Черепанов, владелец маршруток № 212 сообщил, что-либо маршрут закрывается, либо нужно повышать стоимость проезда.

На заседании совета организации приняли решение повысить стоимость до 33 рублей по безналичному расчету. Для школьников, студентов и пенсионеров ценник останется прежним. Рассматривали варианты с другими тарифами. Обсуждалось повышение до 35, 37 или даже 40 рублей.

«Это повышение на три рубля не решит всех наших проблем, но позволит хоть немного закрыть „дыры в нашем бюджете“. Многие его поддержали, так как мы понимаем, что у наших пассажиров доходы тоже не самые высокие», — отметил перевозчик.
Готовим «наличку». В Омске стоимость проезда увеличат еще 16 перевозчиков
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#Дарья Зыкова#Омск#Транспорт#Общественный транспорт#Маршрутки#Частный перевозчик#Город#Экономика#Стоимость проезда#Новости
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