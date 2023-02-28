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Published Сегодня, 06:30

Modified Сегодня, 06:32

Updated Сегодня, 06:32

Посиделки в кафе закончились для 20-летней омички переломом челюсти

28 февраля 2023, 06:30
Фото: 1MI
иллюстрация

Омич сломал подруге челюсть во время ссоры у кафе

Причины конфликта пока выясняются.

В пресс-службе омской полиции сообщили о драке, которая закончилась госпитализацией 20-летней девушки. Накануне вечером она повздорила со своим 25-летним приятелем возле кафе в Москаленском районе и получила удар по лицу. 

В больнице у девушки диагностировали открытый двухсторонний перелом нижней челюсти. 

В итоге 25-летнего парня задержали по подозрению в причинении среднего вреда здоровью, уточнили в пресс-службе полиции. Проводится проверка. 

В первый день нового года в Омской области омич убил родного брата ударом головой об стену. Мужчина скончался от тяжелой черепно-мозговой травмы через сутки после ссоры. 

В новогодние праздники омич убил родного брата ударом головой об стену
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#Ольга Акамова#Челюсть#Травма#Перелом#Общество#Новости#Омская область
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