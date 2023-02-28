Посиделки в кафе закончились для 20-летней омички переломом челюсти

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
В пресс-службе омской полиции сообщили о драке, которая закончилась госпитализацией 20-летней девушки. Накануне вечером она повздорила со своим 25-летним приятелем возле кафе в Москаленском районе и получила удар по лицу.
В больнице у девушки диагностировали открытый двухсторонний перелом нижней челюсти.
В итоге 25-летнего парня задержали по подозрению в причинении среднего вреда здоровью, уточнили в пресс-службе полиции. Проводится проверка.
В первый день нового года в Омской области омич убил родного брата ударом головой об стену. Мужчина скончался от тяжелой черепно-мозговой травмы через сутки после ссоры.