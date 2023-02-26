Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:38

Published Сегодня, 13:38

Modified Сегодня, 13:40

Updated Сегодня, 13:40

В Омской области стало больше свиней и кур, но меньше коров и коз

26 февраля 2023, 13:38
Фото: 1MI
иллюстрация
Аналитики объяснили, в чем причина увеличения и снижения показателей.

Статистики подвели итоги первого месяца 2023 года по поголовью скота и птицы в Омской области.

Свиней насчитывается 358,8 тысяч голов, что на 2,1% больше, чем за январь 2022 года. Поголовье птицы тоже увеличилось — на 2,7% и составило 6,9 миллиона голов. Причина роста кроется в увеличении числа сельскохозяйственных организаций.

А вот по крупному рогатому скоту аналитики отмечают снижение на 1,7% — 331,6 тысяч голов. Так, коров стало меньше на 2,8% — 140,4 тысяч, а овец и коз — на 1,2% — 206,5 тысяч голов.

Напомним, ранее мы приводили данные статистики по производству продукции животноводства:

Фермерское счастье. Омичи стали производить больше яиц, молока и мяса
Узнать подробнее
#Сельское хозяйства#Статистика#Животные#Омскстат#Новости#Омск#Омская область
Подпишитесь
Послание Путина, подорожание проезда, фильм Познера об омском «Авангарде»
Сегодня, 09:24
Владелец ресторана в Омске решил продать бизнес, чтобы не выплачивать долг по аренде
Сегодня, 04:39
Быть или не быть полному перекрытию Ленинградского моста на ночь? Ответ мэрии
Сегодня, 08:08
Омским подросткам из Юрьевки грозит почти 20 лет срока на двоих за массовое убийство
Сегодня, 09:45
Важно. Прокуратура проводит проверку после гибели омички на конкурсе по поеданию блинов
Сегодня, 10:23
Обыски в омском «Миллениуме» связаны с налоговыми преступлениями
Сегодня, 09:41