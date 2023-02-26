В Омской области стало больше свиней и кур, но меньше коров и коз

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
Статистики подвели итоги первого месяца 2023 года по поголовью скота и птицы в Омской области.
Свиней насчитывается 358,8 тысяч голов, что на 2,1% больше, чем за январь 2022 года. Поголовье птицы тоже увеличилось — на 2,7% и составило 6,9 миллиона голов. Причина роста кроется в увеличении числа сельскохозяйственных организаций.
А вот по крупному рогатому скоту аналитики отмечают снижение на 1,7% — 331,6 тысяч голов. Так, коров стало меньше на 2,8% — 140,4 тысяч, а овец и коз — на 1,2% — 206,5 тысяч голов.
Напомним, ранее мы приводили данные статистики по производству продукции животноводства: