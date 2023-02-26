Фермерское счастье. Омичи стали производить больше яиц, молока и мяса

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Омскстат представил данные о производстве продукции животноводства по итогам января этого года. Аналитики зафиксировали рост показателей в сравнении с аналогичным периодом 2022.
Всего мяса произвели 14,6 тысяч тонн (+1,6%), молока — 35 тысяч тонн (+6,4%), а яиц — 66,8 миллиона штук (+8,6%).
Большую часть продукции выпускают сельскохозяйственные организации. Рост производства мяса эксперты связывают с увеличением количества животных и птицы, яиц стало больше из-за прироста поголовья кур-несушек, а молока — из-за продуктивности коров молочного стада.