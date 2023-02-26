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Фермерское счастье. Омичи стали производить больше яиц, молока и мяса

26 февраля 2023, 11:39
Фото: 1MI
иллюстрация

Производство яиц в Омской области за год выросло почти на 9%

Аналитик подсчитали, сколько продукции животноводства производят в нашем регионе.

Омскстат представил данные о производстве продукции животноводства по итогам января этого года. Аналитики зафиксировали рост показателей в сравнении с аналогичным периодом 2022.

Всего мяса произвели 14,6 тысяч тонн (+1,6%), молока — 35 тысяч тонн (+6,4%), а яиц — 66,8 миллиона штук (+8,6%).

Большую часть продукции выпускают сельскохозяйственные организации. Рост производства мяса эксперты связывают с увеличением количества животных и птицы, яиц стало больше из-за прироста поголовья кур-несушек, а молока — из-за продуктивности коров молочного стада.

#Производство#Животноводство#Мясо#Статистика#Омскстат#Общество#Экономика#Новости#Омск#Омская область
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