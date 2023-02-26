Только через суд. Мэрия заставила подрядчика устранить недочеты благоустройства

Заказчик требовал исполнить гарантийные обязательства и наладить некачественное освещение на объекте. Больше половины торшерных светильников на центральной аллее и детской площадке не работали, проблемы выявили также с декоративной подсветкой портретов ветеранов, пандусов, при освещении монумента «Слава Героев», «Звезды» и танка.