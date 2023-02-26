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Только через суд. Мэрия заставила подрядчика устранить недочеты благоустройства

26 февраля 2023, 07:22
Фото: 1MI
иллюстрация

Омский суд обязал СК «Лидер» восстановить освещение на бульваре Победы

На бульваре Победы решат проблемы с освещением.

Арбитражный суд Омской области обязал подрядчика СК «Лидер» устранить недочеты после благоустройства бульвара Победы. С иском Управление дорожного хозяйства и благоустройства обратилось еще в 2021 году.

Заказчик требовал исполнить гарантийные обязательства и наладить некачественное освещение на объекте. Больше половины торшерных светильников на центральной аллее и детской площадке не работали, проблемы выявили также с декоративной подсветкой портретов ветеранов, пандусов, при освещении монумента «Слава Героев», «Звезды» и танка.

Благоустройство велось с 2018 по 2020 год. Стоимость работ — около 238 миллионов рублей. С «Лидера» неоднократно требовали устранить недочеты, однако подрядчик игнорировал официальные претензии.

О решении суда от 22 февраля сообщает NGS55.RU. Строительную компанию обязали выполнить гарантийные обязательства в течение 15 дней, а также выплатить мэрии 72,5 тысячи рублей за расходы на экспертизу.

Отметим, решение суда еще не вступило в законную силу. Антимонопольщики внесли СК «Лидер» и ее директора Константина Овчинникова в реестр недобросовестных подрядчиков за нарушение сроков исполнения госконтрактов.

#Благоустройство#Подрядчик#Суд#Арбитражный суд#Мэрия#Общество#Город#Новости#Омск
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