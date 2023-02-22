В Омске повар кафе ударил ножом пьяного назойливого посетителя

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
В Омске 55-летний повар одного из кафе ударил ножом пьяного посетителя в грудь за то, что он назойливо приставал к отдыхающим. 37-летнего потерпевшего отвезли в больницу из гостиницы на улице 70 лет Октября. Сейчас он находится в реанимации.
Как сообщили в пресс-службе омской полиции, информация об инциденте поступила из медицинского учреждения. Оперативники задержали работника кафе, жителя Кировского округа. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, грабеж и причинение тяжкого вредя здоровью.
Следователи возбудили уголовное дело. Теперь фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.