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Published Сегодня, 06:43

Modified Сегодня, 06:45

Updated Сегодня, 06:45

В Омске повар кафе ударил ножом пьяного назойливого посетителя

22 февраля 2023, 06:43
Фото: 1MI
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Работнику общепита грозит до 10 лет тюрьмы.

В Омске 55-летний повар одного из кафе ударил ножом пьяного посетителя в грудь за то, что он назойливо приставал к отдыхающим. 37-летнего потерпевшего отвезли в больницу из гостиницы на улице 70 лет Октября. Сейчас он находится в реанимации.

Как сообщили в пресс-службе омской полиции, информация об инциденте поступила из медицинского учреждения. Оперативники задержали работника кафе, жителя Кировского округа. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, грабеж и причинение тяжкого вредя здоровью.

Следователи возбудили уголовное дело. Теперь фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.

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#Евгений Игишев#Происшествия#Полиция#Поножовщина#Криминал#Уголовное дело#Конфликт
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