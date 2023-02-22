В Омске повар кафе ударил ножом пьяного назойливого посетителя

В Омске 55-летний повар одного из кафе ударил ножом пьяного посетителя в грудь за то, что он назойливо приставал к отдыхающим. 37-летнего потерпевшего отвезли в больницу из гостиницы на улице 70 лет Октября. Сейчас он находится в реанимации.