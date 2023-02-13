Ссора с поножовщиной. В Омской области жена ударила мужа ножом во время застолья

По предварительным данным, конфликт между супругами возник при распитии спиртных напитков. При выяснении отношений женщина схватила со стола нож и ударила мужа. Медики при осмотре поставили диагноз: колото-резаная рана левой голени. От госпитализации пострадавший отказался. Полицейские изъяли орудие преступление. По результатам проверки будет возбуждено уголовное дело.