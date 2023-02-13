Ссора с поножовщиной. В Омской области жена ударила мужа ножом во время застолья

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Вечером в воскресенье, 12 января, в Русско-Полянском районе семейная ссора закончилась поножовщиной. Как рассказали в пресс-службе омской полиции, к сотрудникам правоохранительных органов обратился 58-летний местный житель. Мужчина сообщил, что жена ударила его ножом. На место происшествия отправили следственно-оперативную группу, пострадавшему вызвали скорую помощь.
По предварительным данным, конфликт между супругами возник при распитии спиртных напитков. При выяснении отношений женщина схватила со стола нож и ударила мужа. Медики при осмотре поставили диагноз: колото-резаная рана левой голени. От госпитализации пострадавший отказался. Полицейские изъяли орудие преступление. По результатам проверки будет возбуждено уголовное дело.
За минувшие сутки в дежурные части УМВД России по Омской области поступило 926 сообщений и заявлений о происшествиях. По результатам проверок возбудили 26 уголовных дел, по подозрению в совершении преступлений задержали 25 человек.