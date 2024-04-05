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Поножовщина

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2024
«Бытовуха», ревность и пьяные конфликты. Преступления в Омске с начала 2024 года
5 апреля, 02:50
2023
Семейная поножовщина. В Омске женщина воткнула нож в грудь своему супругу
Пострадавшего отвезли в больницу, женщину задержали полицейские.
6 ноября 2023, 07:06
Прогулка с отчимом закончилась для 21-летнего парня смертью от ножа
Подозреваемого в убийстве заключили под стражу.
21 августа 2023, 08:23
Выгонял из дома. Стала известна причина, почему омичка зарезала возлюбленного
28 июня 2023, 08:55
Смертельная встреча. В Омске ночные посиделки двух приятелей закончились поножовщиной
По подозрению в убийстве задержали приятеля погибшего.
20 марта 2023, 06:56
В Омске повар кафе ударил ножом пьяного назойливого посетителя
Работнику общепита грозит до 10 лет тюрьмы.
22 февраля 2023, 06:43
Ссора с поножовщиной. В Омской области жена ударила мужа ножом во время застолья
От госпитализации пострадавший отказался.
13 февраля 2023, 03:33
2022
Недетские игры. Агрессивная омская школьница едва не изрезала подростка
По факту случившегося начали проверку, но завершили ее по заявлению родителей.
29 сентября 2022, 09:51

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