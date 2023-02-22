Надвигающаяся непогода, скидки в поездах и загрязнение воздуха. Омск за день

С 1 апреля по 15 июня и с 1 сентября по 31 декабря 2023 года (в это же время в 2024 году) будет доступен льготный проезд для школьников старше 7 лет, а также студентов, которые обучаются на очной форме. Согласно указу, школьники и студенты получат 50% скидку при оплате проезда в поездах и электричках. Отметим, что льгота действует на территории Омской области.