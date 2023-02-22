Надвигающаяся непогода, скидки в поездах и загрязнение воздуха. Омск за день

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
Новость №1. Омские спасатели предупредили о проблемах из-за надвигающейся непогоды
МЧС России по Омской области сообщает, что на регион надвигаются неблагоприятные явлениях погоды. 22 и 23 февраля омичей ждут проблемы с погодой. В эти два дня вместе с осадками ожидается налипание мокрого снега, местами порывы ветра до 15-19 м/с. Уточним, что речь также идет о дожде, снегопаде и гололеде, которые на фоне резкого потепления могут доставить омичам неудобства, а также проблемы на дорогах.
Новость №2. Поезда в Омской области станут дешевле для школьников и студентов
С 1 апреля по 15 июня и с 1 сентября по 31 декабря 2023 года (в это же время в 2024 году) будет доступен льготный проезд для школьников старше 7 лет, а также студентов, которые обучаются на очной форме. Согласно указу, школьники и студенты получат 50% скидку при оплате проезда в поездах и электричках. Отметим, что льгота действует на территории Омской области.
Новость №3. Омск не включили в топ-10 самых грязных городов
По методике КБ «Стрелка» провели оценку воздуха в крупнейших городах России. В рейтинге — 170 городов России. Омск не вошел в десятку самых чистых или самых загрязненных городов за прошлый год. Уровень загрязнения воздуха в Омске оценили как — повышенный (22.7). Загрязняющие вещества в Омске (с учетом их влияния на здоровье человека по расчету TAQI): формальдегид — 27,78%, диоксид азота — 25,31%, диоксид серы — 19,91%, угарный газ — 13,85%, аэрозоли — 3,15%.