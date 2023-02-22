Спасайся, кто может! Омичей предупредили о диких проблемах из-за погоды

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
В МЧС России по Омской области сообщили о надвигающихся на регион неблагоприятных явлениях погоды. Речь идет о дожде, снегопаде и гололеде, которые на фоне резкого потепления могут доставить омичам ряд неудобств.
По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, проблемы с погодой ждут омичей 22 и 23 февраля. Вместе с осадками ожидается налипание мокрого снега, местами порывы ветра до 15-19 м/с.
Жителей просят быть внимательными при передвижении по городу, особенно это касается автолюбителей. В это время следует соблюдать дистанцию и интервал, скоростной режим, а также лучше отказаться от резких маневров и торможения.
Пешеходам советуют избегать нахождения вблизи линий электропередачи, слабо закрепленных конструкций, ветхих деревьев. При возникновении опасных ситуаций следует позвонить по номеру 101.