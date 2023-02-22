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Published Сегодня, 11:34

Modified Сегодня, 11:36

Updated Сегодня, 11:36

Скидка в 50%. Поезда в Омской области станут дешевле для школьников и студентов

22 февраля 2023, 11:34
Фото: 1MI
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Школьники и студенты будут ездить в омских пригородных поездах со скидкой в 50%

Льготный проезд будет доступен с с 1 апреля по 15 июня и с 1 сентября по 31 декабря.

Для школьников старше 7 лет, а также студентов, которые обучаются на очной форме, устанавливают новую льготу.

В соответствии с указом, опубликованным на портале правовой информации, школьники и студенты могут рассчитывать на 50-процентную скидку при оплате проезда в поездах и электричках. Льгота действует на территории Омской области.

Скидка в 50% будет предоставляться с 1 апреля по 15 июня 2023 года и с 1 сентября по 31 декабря 2023 года, а также в эти же сроки, но уже в 2024 году.

Как следует из документа, такую меру соцподдержки предоставляют обучающимся вне зависимости от места их проживания. Также не имеет значения, где находится образовательная организация, в которой учится школьник или студент.

Напомним, что в Омске анонсировали изменения в расписании пригородных поездов 23 и 24 февраля. Две электрички, курсирующие между Омском и Калачинском, в связи с праздником отменят.

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#Юлия Истомина#Поезд#Стоимость проезда#Льгота#Школьники#Студенты#Общество#Новости#Омская область#Омск
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