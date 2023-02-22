Скидка в 50%. Поезда в Омской области станут дешевле для школьников и студентов

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Для школьников старше 7 лет, а также студентов, которые обучаются на очной форме, устанавливают новую льготу.
В соответствии с указом, опубликованным на портале правовой информации, школьники и студенты могут рассчитывать на 50-процентную скидку при оплате проезда в поездах и электричках. Льгота действует на территории Омской области.
Скидка в 50% будет предоставляться с 1 апреля по 15 июня 2023 года и с 1 сентября по 31 декабря 2023 года, а также в эти же сроки, но уже в 2024 году.
Как следует из документа, такую меру соцподдержки предоставляют обучающимся вне зависимости от места их проживания. Также не имеет значения, где находится образовательная организация, в которой учится школьник или студент.
Напомним, что в Омске анонсировали изменения в расписании пригородных поездов 23 и 24 февраля. Две электрички, курсирующие между Омском и Калачинском, в связи с праздником отменят.