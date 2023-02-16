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Posted Сегодня, 14:01

Published Сегодня, 14:01

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

Магнитные бури в Омске. Что ждать метеозависимым омичам в ближайший месяц

16 февраля 2023, 14:01
Фото: Город55
Магнитная буря 16 и 18 февраля. В ближайший месяц состояние магнитосферы прогнозирую как «спокойное». Однако 5, 6, 7, 13, 14 марта магнитосфера будет «возбужденная».

Что такое магнитная буря?

Геомагнитная буря, также известная как магнитная буря, представляет собой временное возмущение магнитосферы Земли, которое вызвано ударной волной солнечного ветра и / или облаком магнитного поля, взаимодействующее с магнитным полем Земли.

Продолжительность бури от 24 до 48 часов, но происходили и более продолжительные случаи.

Магнитная буря 16 и 18 февраля

Лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения предоставила прогноз на ближайшие 3 дня.

16 февраля в 6 часов утра омичей ожидает слабая магнитная буря (уровень G1). К 12 часам дня магнитосфера перейдет в «возбужденное» состояние. После чего до 17 февраля магнитосфера будет находиться в «спокойном» состоянии.

В ночь с 17 на 18 февраля магнитосфера перейдет в «возбужденное» состояние. Далее с 6 до 12 часов утра в регионе прогнозируют слабую магнитную бурю (уровень G1). После чего с 18:00 магнитосфера перейдет в «спокойное» состояние.

  • 16 февраля вероятность магнитной бури — 25%, сильного магнитного шторма — 5%;
  • 17 февраля вероятность магнитной бури — 30%, сильного магнитного шторма — 15%;
  • 18 февраля вероятность магнитной бури — 40%, сильного магнитного шторма — 25%.
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Фото: Лаборатория солнечной астрономии

Прогноз магнитных бурь в Омске (19 февраля по 15 марта)

Прогноз магнитных бурь делают на основе постоянных наблюдений за состоянием Солнца. По шкале от 0 до 10 оценивается уровень геомагнитной активности. Магнитосферу оценивают как:

  • спокойная магнитосфера;
  • возбужденная магнитосфера (по шкале до 4);
  • магнитная буря (по шкале от 5 и выше).

Магнитная буря бывает 5 уровней:

  1. слабая (G1);
  2. средняя (G2);
  3. сильная (G3);
  4. очень сильная (G4);
  5. экстремально сильная (G5).

Лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения опубликовала прогноз на ближайшие 27 дней. Из него следует, что опасаться влияния магнитной бури омичам не следует. В эти дни максимальное значение будет — G1 («слабая буря»).

С 19 февраля по 4 марта состояние магнитосферы оценивается как «спокойное». Далее омичей ожидают некие «качели». С 5 по 7 марта магнитосфера будет в «возбужденном» состоянии, но в последующие пять дней снова перейдет в «спокойное» состояние. После чего на два дня магнитосфера придет вновь в «возбужденное» состояние, а 15 марта успокоиться и вернется к своему «спокойствию».

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Фото: Лаборатория солнечной астрономии

Люди ощущают ухудшение самочувствия

Магнитные бури влияют на здоровье и самочувствие людей. В первую очередь они опасны для тех, кто страдает болезнями сердца, артериальной гипертонией и гипотонией. Отметим, что 70% инфарктов, инсультов и гипертонических кризисов происходят во время солнечных бурь.

Что ощущают люди:

  • головную боль;
  • перепадами давления;
  • учащенное сердцебиение;
  • мигрень;
  • бессонницу;
  • плохое самочувствие;
  • понижение жизненного тонуса.

Все это ученые связывают с тем, что при колебаниях магнитного поля замедляется капиллярный кровоток и наступает кислородное голодание тканей.

Кстати!

В 1930-х годах в Ницце (Франция) случайно обнаружили, что частота инфарктов и инсультов у пожилых людей резко возрастала в дни, когда в работе местной телефонной станции проявлялись сильные нарушения и обрывание связи. Впоследствии установили, что нарушения телефонной связи происходили во время магнитных бурь. На этом основании и был сделан вывод, что инфаркты и инсульты, как и сами срывы телефонной сети, связаны с магнитными бурями.

Магнитные бури в Омске. Что ждет метеозависимых омичей в декабре
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#Ксения Карагодина#Магнитная буря#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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