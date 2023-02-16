Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
Геомагнитная буря, также известная как магнитная буря, представляет собой временное возмущение магнитосферы Земли, которое вызвано ударной волной солнечного ветра и / или облаком магнитного поля, взаимодействующее с магнитным полем Земли.
Продолжительность бури от 24 до 48 часов, но происходили и более продолжительные случаи.
Лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения предоставила прогноз на ближайшие 3 дня.
16 февраля в 6 часов утра омичей ожидает слабая магнитная буря (уровень G1). К 12 часам дня магнитосфера перейдет в «возбужденное» состояние. После чего до 17 февраля магнитосфера будет находиться в «спокойном» состоянии.
В ночь с 17 на 18 февраля магнитосфера перейдет в «возбужденное» состояние. Далее с 6 до 12 часов утра в регионе прогнозируют слабую магнитную бурю (уровень G1). После чего с 18:00 магнитосфера перейдет в «спокойное» состояние.
Прогноз магнитных бурь делают на основе постоянных наблюдений за состоянием Солнца. По шкале от 0 до 10 оценивается уровень геомагнитной активности. Магнитосферу оценивают как:
Магнитная буря бывает 5 уровней:
Лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения опубликовала прогноз на ближайшие 27 дней. Из него следует, что опасаться влияния магнитной бури омичам не следует. В эти дни максимальное значение будет — G1 («слабая буря»).
С 19 февраля по 4 марта состояние магнитосферы оценивается как «спокойное». Далее омичей ожидают некие «качели». С 5 по 7 марта магнитосфера будет в «возбужденном» состоянии, но в последующие пять дней снова перейдет в «спокойное» состояние. После чего на два дня магнитосфера придет вновь в «возбужденное» состояние, а 15 марта успокоиться и вернется к своему «спокойствию».
Магнитные бури влияют на здоровье и самочувствие людей. В первую очередь они опасны для тех, кто страдает болезнями сердца, артериальной гипертонией и гипотонией. Отметим, что 70% инфарктов, инсультов и гипертонических кризисов происходят во время солнечных бурь.
Что ощущают люди:
Все это ученые связывают с тем, что при колебаниях магнитного поля замедляется капиллярный кровоток и наступает кислородное голодание тканей.
В 1930-х годах в Ницце (Франция) случайно обнаружили, что частота инфарктов и инсультов у пожилых людей резко возрастала в дни, когда в работе местной телефонной станции проявлялись сильные нарушения и обрывание связи. Впоследствии установили, что нарушения телефонной связи происходили во время магнитных бурь. На этом основании и был сделан вывод, что инфаркты и инсульты, как и сами срывы телефонной сети, связаны с магнитными бурями.