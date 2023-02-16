В 1930-х годах в Ницце (Франция) случайно обнаружили, что частота инфарктов и инсультов у пожилых людей резко возрастала в дни, когда в работе местной телефонной станции проявлялись сильные нарушения и обрывание связи. Впоследствии установили, что нарушения телефонной связи происходили во время магнитных бурь. На этом основании и был сделан вывод, что инфаркты и инсульты, как и сами срывы телефонной сети, связаны с магнитными бурями.