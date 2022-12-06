До конца года осталось меньше месяца, но и за это время омичей ждут неприятные сюрпризы. В их числе — скачки геомагнитной активности, о возможности которых предупреждают специалисты. В первые дни декабря уровень активности будет довольно умеренный, всего три балла, что оценивается как «слабая геомагнитная буря». Но по мере приближения Нового года ситуация кардинально изменится. Но обо всем по порядку.