До конца года осталось меньше месяца, но и за это время омичей ждут неприятные сюрпризы. В их числе — скачки геомагнитной активности, о возможности которых предупреждают специалисты. В первые дни декабря уровень активности будет довольно умеренный, всего три балла, что оценивается как «слабая геомагнитная буря». Но по мере приближения Нового года ситуация кардинально изменится. Но обо всем по порядку.
Магнитными (точнее, геомагнитными) бурями называют один из видов геомагнитной активности. Планета Земля обладает собственным магнитным полем, которое постоянно захватывает заряженные частицы из космического пространства. При вспышках на Солнце либо при выбросах корональной массы возникают довольно сильные потоки протонов и электронов, которые частично достигают земной атмосферы.
При приблизительной скорости от 400 до 1000 километров в секунду у них уходит на это день-два. Если частиц много, характеристики магнитного поля меняются слишком резко и динамично. Происходит «возмущение» магнитного поля Земли.
Главная фаза бури — нарастание возмущения, которое в среднем может длиться несколько часов. После нее начинается фаза восстановления, которая может занимать примерно трое суток.
Магнитные бури прогнозируют на основе постоянных наблюдений за состоянием Солнца. Уровень геомагнитной активности оценивается по шкале от нуля до 10. Значение до трех включительно означает «спокойную магнитосферу». Если оно вырастает до четырех — значит, магнитосфера возбуждена. При значениях пять и выше можно говорить о магнитной буре, которая бывает пяти уровней:
Лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения уже опубликовала свой прогноз на декабрь 2022 года. Из него следует, что ничего экстремального не будет: максимальное значение — G1, то есть «слабая буря».
6 и 7 декабря состояние магнитосферы оценивается как «спокойное» (6 декабря индекс «два», 7 декабря — «три»). 8 декабря уровень беспокойства повышается до четырех, но затем снова опускается и сохраняет стабильность примерно на две недели.
Только 22 декабря омичей ждет слабая магнитная буря (индекс «пять»). Затем на два дня магнитное поле возвращается к возбужденному состоянию, а с 25 по 28 декабря бушует новая буря — тоже слабая. Откатив на день к индексу три, омичи должны встретить Новый год с возбужденной магнитосферой.
Прогноз не может быть идеально достоверным: всегда есть погрешность расчетов и неожиданные факторы. Например, 6 декабря, по данным специалистов, вероятность магнитной бури составляет всего 1%.
Большинство специалистов уверено в том, что магнитные бури могут заметно влиять на самочувствие людей, вызывая иногда серьезные, а то и трагические последствия. Еще в 1930-х годах во французском городе Ницца было замечено, что инфаркты и инсульты случаются чаще в те дни, когда происходят нарушения в работе местной телефонной станции. Позже стало ясно, что проблемы со связью — следствие магнитных бурь, и проблемы со здоровьем, соответственно, тоже.
Все дело в том, что из-за колебаний магнитного поля замедляется капиллярный кровоток. Начинается кислородное голодание тканей, как следствие люди чувствуют головную боль, учащенное сердцебиение. Может начаться бессонница, снижается общий тонус.
Магнитные бури особенно неприятны и даже опасны для людей с болезнями сердца, с артериальной гипертонией. Существуют исследования, доказывающие, что на второй день после вспышки на Солнце увеличивается число дорожных аварий, несчастных случаев на производстве, самоубийств.
Есть и люди, выступающие с альтернативных позиций. По их мнению, человеческий организм в последние десятилетия находится в режиме постоянного стресса, так что не может реагировать на куда более слабое воздействие колебаний магнитного поля.