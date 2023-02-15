Пять омских трамваев перешли на «бескондукторную» систему оплаты

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Сегодня, 15 февраля в Омске начали работать валидаторы еще в четырех вагонах — № 4, 10, 47, 104. Об этом сообщили в мэрии. С помощью установленного устройства оплата за проезд будет происходить бесконтактным способом. В регионе нехватку кондукторов постепенно замещают валидаторами.
Отметим, что про переход в этих вагонах на бесконтактную систему оплаты объявили, когда устанавливали первый валидатор в трамвае № 11.
Напомним, что недавно валидаторы установили на маршруте № 83, который возит омичей от ул. Стрельникова до Кирпичного завода.