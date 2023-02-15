Пять омских трамваев перешли на «бескондукторную» систему оплаты

Сегодня, 15 февраля в Омске начали работать валидаторы еще в четырех вагонах — № 4, 10, 47, 104. Об этом сообщили в мэрии. С помощью установленного устройства оплата за проезд будет происходить бесконтактным способом. В регионе нехватку кондукторов постепенно замещают валидаторами.