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Posted Сегодня, 11:54

Published Сегодня, 11:54

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

Пять омских трамваев перешли на «бескондукторную» систему оплаты

15 февраля 2023, 11:54
Фото: Город55
Первый валидатор установили в трамвае № 11.

Сегодня, 15 февраля в Омске начали работать валидаторы еще в четырех вагонах — № 4, 10, 47, 104. Об этом сообщили в мэрии. С помощью установленного устройства оплата за проезд будет происходить бесконтактным способом. В регионе нехватку кондукторов постепенно замещают валидаторами.

Отметим, что про переход в этих вагонах на бесконтактную систему оплаты объявили, когда устанавливали первый валидатор в трамвае № 11.

Напомним, что недавно валидаторы установили на маршруте № 83, который возит омичей от ул. Стрельникова до Кирпичного завода.

Около 100 кондукторов останутся без работы. В омских автобусах установят валидаторы
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#Ксения Карагодина#Валидатор#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область
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