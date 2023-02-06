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Еще на одном омском автобусном маршруте установили терминалы бесконтактной оплаты

6 февраля 2023, 12:00
Фото: пресс-служба администрации Омска
Валидаторы появились на маршруте № 83, который возит омичей от ул. Стрельникова до Кирпичного завода.

Как сообщило издание «Новый Омск», валидаторы установили на всех автобусах маршрута № 83, следующего от Стрельникова к Кирпичному заводу. Это восемнадцатый автобусный маршрут, получивший бесконтактную систему оплаты.

Пока еще не все автобусы на тех маршрутах, где прошло обновление, полностью укомплектованы валидаторами. Всего в планах у «ПП № 8» 90 автобусов. Среди них есть как те, которые пользуются наибольшей популярностью, так и экспресс-маршруты, например, № 125. МП «Электрический транспорт» планирует поставить валидаторы в 5 троллейбусов и 5 трамваев.

Напомним, что первые валидаторы появились в омских автобусах в сентябре 2022 года на маршруте № 78. Департамент транспорта сообщал, что такие меры помогут решить проблему нехватки кондукторов.

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#Дарья Зыкова#Дептранс#Автобусы#Валидатор#Оплата проезда#Общественный транспорт#Город#Новости#Омск
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