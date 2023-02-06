Еще на одном омском автобусном маршруте установили терминалы бесконтактной оплаты

Пока еще не все автобусы на тех маршрутах, где прошло обновление, полностью укомплектованы валидаторами. Всего в планах у «ПП № 8» 90 автобусов. Среди них есть как те, которые пользуются наибольшей популярностью, так и экспресс-маршруты, например, № 125. МП «Электрический транспорт» планирует поставить валидаторы в 5 троллейбусов и 5 трамваев.