Еще на одном омском автобусном маршруте установили терминалы бесконтактной оплаты

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Как сообщило издание «Новый Омск», валидаторы установили на всех автобусах маршрута № 83, следующего от Стрельникова к Кирпичному заводу. Это восемнадцатый автобусный маршрут, получивший бесконтактную систему оплаты.
Пока еще не все автобусы на тех маршрутах, где прошло обновление, полностью укомплектованы валидаторами. Всего в планах у «ПП № 8» 90 автобусов. Среди них есть как те, которые пользуются наибольшей популярностью, так и экспресс-маршруты, например, № 125. МП «Электрический транспорт» планирует поставить валидаторы в 5 троллейбусов и 5 трамваев.
Напомним, что первые валидаторы появились в омских автобусах в сентябре 2022 года на маршруте № 78. Департамент транспорта сообщал, что такие меры помогут решить проблему нехватки кондукторов.