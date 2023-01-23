В омских трамваях будет доступна бескондукторная система оплаты

В омских трамваях устанавливают бескондукторную систему оплаты проезда. Первый валидатор уже появился в трамвае № 11. Далее переход на новую систему пройдет в вагонах № 4, 10, 47 и 104, об этом сообщает начальник филиала «Трамвайное депо» МП г. Омска «Электрический транспорт» Евгений Юнг.