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Posted Сегодня, 09:03

Published Сегодня, 09:03

Modified Сегодня, 09:08

Updated Сегодня, 09:08

В омских трамваях будет доступна бескондукторная система оплаты

Сегодня, 09:03
Фото: Город55
5 трамвайных вагонов перейдут на бескондукторную систему оплаты проезда.

В омских трамваях устанавливают бескондукторную систему оплаты проезда. Первый валидатор уже появился в трамвае № 11. Далее переход на новую систему пройдет в вагонах № 4, 10, 47 и 104, об этом сообщает начальник филиала «Трамвайное депо» МП г. Омска «Электрический транспорт» Евгений Юнг.

На сегодняшний день на предприятии большая нехватка кондукторов. Поэтому после введения валидаторов сокращения штата не ожидается.

Дату начала работы новой системы оплаты еще не установили. Также определяют маршрут следования для данных трамваев.

Фото: Пресс-служба МП «Электрический транспорт»
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#Ксения Карагодина#Трамвай#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область
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