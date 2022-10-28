Около 100 кондукторов останутся без работы. В омских автобусах установят валидаторы

Согласно сообщению на портале госзакупок, омское муниципальное предприятие «Пассажирсервис» устроят два аукциона на покупку 300 новых валидаторов — терминалов для оплаты проезда без кондуктора.
По одному контракту планируется закупка 200 POS-терминалов AQSI CUBE (T) с креплением на поручни. По второму же собираются докупить еще 100 транспортных терминалов NEW POS 8210. Общая сумма закупки составляет примерно 5,5 млн. рублей.
Нового оборудования хватит на 100 автобусов, так как каждый автобус оснащается тремя терминалами. Валидаторы должны установить до 20 декабря 2022 года.
Напомним, что уже в сентябре на одном из омских маршрутах появились валидаторы.