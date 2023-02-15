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Posted Сегодня, 05:49

Published Сегодня, 05:49

Modified Сегодня, 05:51

Updated Сегодня, 05:51

Ни вдовьих пенсий, ни бесплатной медицины: льгот для почетных граждан Омска убавилось

15 февраля 2023, 05:49
Фото: Город55
иллюстрация
Омский городской совет одобрил соответствующие изменения.

Одним из пунктов в повестке очередного пленарного заседания Омского городского совета стало обсуждение изменений к положению «О почётных граждан города Омска». Эти изменения предложила городская администрация.

Город55 уже писал о том, как законопроект проходил через профильный комитет Горсовета. Чиновники предложили ввести новую квоту (вместо максимум двух новых «почетных» в год — максимум трех за пятилетку), начать присваивать такие звания только в связи с городскими юбилеями и отменить несколько сопутствующих льгот. Хоронить «почетных граждан» за счет бюджета только если погребение проходит на территории региона, забрать у них право на бесплатное медицинское обслуживание и отменить специальные пенсии для вдов и вдовцов.

Еще одно важное предложение — присваивать почетное звание людям, трижды признанным «меценатами года». Таким образом мэрия, по-видимому, хочет поощрить благотворительность.

Инициатива вызвала бурное обсуждение в комитете. Предложение, касающееся похорон, было отклонено, а все остальное депутаты одобрили. На пленарном заседании ни одного вопроса и замечания не прозвучало, собравшиеся молча проголосовали «за».

Стоит отметить, что отмена льгот коснется только тех «почетных граждан», которые получат это звание в будущем.

 

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#Николай Эйхвальд#Город#Городской Совет#Почетные граждане Омска#Новости
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