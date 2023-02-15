Ни вдовьих пенсий, ни бесплатной медицины: льгот для почетных граждан Омска убавилось

Город55 уже писал о том, как законопроект проходил через профильный комитет Горсовета. Чиновники предложили ввести новую квоту (вместо максимум двух новых «почетных» в год — максимум трех за пятилетку), начать присваивать такие звания только в связи с городскими юбилеями и отменить несколько сопутствующих льгот. Хоронить «почетных граждан» за счет бюджета только если погребение проходит на территории региона, забрать у них право на бесплатное медицинское обслуживание и отменить специальные пенсии для вдов и вдовцов.