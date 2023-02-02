Юристы омской мэрии предложили делать «почетными гражданами Омска» «меценатов года»

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
Modified Сегодня, 08:57
Updated Сегодня, 08:57
На очередном заседании комитета Омского городского совета по социальным вопросам депутатам было предложено изменить положение «О звании „Почетный гражданин города Омска“ и порядке его присвоения». Сейчас существует квота — не более двух новых «почетных» в год, и мэрия хочет это изменить.
Докладчик, глава юридического департамента городской администрации Олег Баланов, рассказал, что предлагается присваивать почетное звание только в связи с городскими юбилеями, то есть не чаще раза в пять лет, и не более чем троим. Таким образом, чиновники хотят замедлить пополнение списка в три с лишним раза. Они это связывают с необходимостью сделать звание более почетным и более эксклюзивным.
— Почётные граждане — это исключительные люди, — констатировал Баланов, — бриллианты нашего города…
Кроме того, докладчик предложил внести в список оснований для присвоения почетного звания еще один пункт — трехкратное присвоение звания «Меценат года».
— Если «Меценатом года» трижды стало физическое лицо, предложение может быть инициировано в отношении него, — объяснил Баланов. — Если меценат — юрлицо, инициировать можно присвоение звания представителю этого юрлица.
У депутатов не возникло замечаний по этим двум пунктам. Они проголосовали "за". Решение комитета носит рекомендательный характер, теперь вопрос будет обсуждаться на пленарном заседании.