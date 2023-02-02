Юристы омской мэрии предложили делать «почетными гражданами Омска» «меценатов года»

Докладчик, глава юридического департамента городской администрации Олег Баланов, рассказал, что предлагается присваивать почетное звание только в связи с городскими юбилеями, то есть не чаще раза в пять лет, и не более чем троим. Таким образом, чиновники хотят замедлить пополнение списка в три с лишним раза. Они это связывают с необходимостью сделать звание более почетным и более эксклюзивным.