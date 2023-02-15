Компенсировать затраты не нужно. Омич выиграл дело против бывшего работодателя

Posted Сегодня, 04:20
Published Сегодня, 04:20
Modified Сегодня, 04:20
Updated Сегодня, 04:20
В Омске рассмотрели гражданское дело по апелляции местного жителя на решение о возмещение затрат, понесенных его бывшим работодателем на обучение. Суд встал на сторону работника и апелляционную жалобу удовлетворил. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.
Компания «Транснефть-Западная Сибирь» обратилась в суд с иском к своему бывшему работнику с требованием возместить затраты на обучение в размере больше 41 тысячи рублей. Мужчину в 2021 году направили на курсы по программе «Водитель погрузчика» за счет организации. По условиям договора, работник должен был проработать не меньше трех лет после завершения повышения квалификации, но он раньше времени написал заявление на увольнение по собственному желанию.
Куйбышевский районный суд Омска требования истца удовлетворил. Работник пожелал подать апелляционную жалобу. Изучив материалы, суд установил, что мужчина замещал должность тракториста, но при этом с 2019 года за ним был закреплен мини-погрузчик. В 2016 году он уже учился на водителя погрузчика, а потому в 2021 году новую квалификацию не приобрел, а только подтвердил имеющийся разряд. На этом основании областной суд решение нижестоящей инстанции отменил — компенсировать затраты работнику не придется.