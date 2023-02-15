Компенсировать затраты не нужно. Омич выиграл дело против бывшего работодателя

Компания «Транснефть-Западная Сибирь» обратилась в суд с иском к своему бывшему работнику с требованием возместить затраты на обучение в размере больше 41 тысячи рублей. Мужчину в 2021 году направили на курсы по программе «Водитель погрузчика» за счет организации. По условиям договора, работник должен был проработать не меньше трех лет после завершения повышения квалификации, но он раньше времени написал заявление на увольнение по собственному желанию.