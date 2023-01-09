По справедливости. Областной суд признал незаконным увольнение омича



Мужчина обратился в суд с иском к ООО «Спецстроймонтаж». С весны 2022 года он работал в компании начальником базы в подразделении на Чукотке, но 1 июня года был уволен в связи с неудовлетворительным результатом испытания. Представитель компании в суде

возразил, указав, что основанием к увольнению были неоднократные претензии к качеству исполнения им должностных обязанностей.