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По справедливости. Областной суд признал незаконным увольнение омича

Сегодня, 03:56
Фото: 1MI
иллюстрация

Омский областной суд отменил решение по делу об увольнении на испытательном сроке

Областной суд Омской области отменил решение районного суда по делу об увольнении омича компанией «Спецстроймонтаж».

Омский областной суд признал незаконным увольнение работника во время испытательного срока. Таков итог рассмотрения апелляции жителя Омской области на решение Октябрьского районного суда о восстановлении на работе и взыскании заработной платы за время вынужденного прогула. Об этом сообщили на сайте омского областного суда.


Мужчина обратился в суд с иском к ООО «Спецстроймонтаж». С весны 2022 года он работал в компании начальником базы в подразделении на Чукотке, но 1 июня года был уволен в связи с неудовлетворительным результатом испытания. Представитель компании в суде
возразил, указав, что основанием к увольнению были неоднократные претензии к качеству исполнения им должностных обязанностей.


Районный суд принял решение в пользу компании. Мужчина подал апелляцию в областной суд. В следствие разбирательств, было выяснено, что на истца в нарушение установленного порядка были возложены также обязанности заведующего складом ГСМ, хотя с должностной инструкцией он ознакомлен не был. Областной суд не согласился с выводами суда первой инстанции.


Срок трудового договора истек на момент рассмотрения дела в областном суде, так что мужчина не мог быть восстановлен на работе. Кроме того, в октябре он был призван на службу по частичной мобилизации.


В итоге коллегия отменила решение районного суда и признала незаконным увольнение истца. Основание и дату увольнения постановили изменить. Также с работодателя взыскали средний заработок за время вынужденного прогула до момента мобилизации.

#Алёна Мартынова#Омск#Общество#Город#Новости#Омская область#Омский областной суд#Суд#Трудовой кодекс
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