По справедливости. Областной суд признал незаконным увольнение омича

Омский областной суд признал незаконным увольнение работника во время испытательного срока. Таков итог рассмотрения апелляции жителя Омской области на решение Октябрьского районного суда о восстановлении на работе и взыскании заработной платы за время вынужденного прогула. Об этом сообщили на сайте омского областного суда.
Мужчина обратился в суд с иском к ООО «Спецстроймонтаж». С весны 2022 года он работал в компании начальником базы в подразделении на Чукотке, но 1 июня года был уволен в связи с неудовлетворительным результатом испытания. Представитель компании в суде
возразил, указав, что основанием к увольнению были неоднократные претензии к качеству исполнения им должностных обязанностей.
Районный суд принял решение в пользу компании. Мужчина подал апелляцию в областной суд. В следствие разбирательств, было выяснено, что на истца в нарушение установленного порядка были возложены также обязанности заведующего складом ГСМ, хотя с должностной инструкцией он ознакомлен не был. Областной суд не согласился с выводами суда первой инстанции.
Срок трудового договора истек на момент рассмотрения дела в областном суде, так что мужчина не мог быть восстановлен на работе. Кроме того, в октябре он был призван на службу по частичной мобилизации.
В итоге коллегия отменила решение районного суда и признала незаконным увольнение истца. Основание и дату увольнения постановили изменить. Также с работодателя взыскали средний заработок за время вынужденного прогула до момента мобилизации.