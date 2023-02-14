Руководитель омской Госжилинспекции Киреев подобрал себе новую команду

Теперь же Киреев, как стало известно Городу55, сформировал себе новую команду. Такой вывод можно сделать, исходя из приказов об изменении состава конкурсной комиссии Госжилинспекции, а также комиссии по противодействию коррупции. На смену прежним сотрудникам, часть из которых покинула ведомство еще в октябре прошлого года, пришла новая команда.