Руководитель омской Госжилинспекции Киреев подобрал себе новую команду

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
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Updated Сегодня, 08:46
В конце декабря в Государственную жилищную инспекцию назначили нового руководителя. Им стал Александр Киреев, возглавлявший ранее департамент энергетики и коммунального комплекса омского минэнерго.
Теперь же Киреев, как стало известно Городу55, сформировал себе новую команду. Такой вывод можно сделать, исходя из приказов об изменении состава конкурсной комиссии Госжилинспекции, а также комиссии по противодействию коррупции. На смену прежним сотрудникам, часть из которых покинула ведомство еще в октябре прошлого года, пришла новая команда.
Состав конкурсной комиссии омской ГЖИ помимо начальника Александра Киреева пополнили:
Еще большие изменения в составе комиссии по противодействию коррупции в ГЖИ. Ее в Омске, кстати, создали только два года назад. Согласно приказу, в нее включили Александра Киреева, Викторию Филоненко, Марину Колпакову, а также помощника начальника Госжилинспекции Кристину Касьянову, начальника второго территориального отделения Дмитрия Мельникова, начальника отдела организации деятельности и аналитической работы Елену Шестак.
В пресс-службе ГЖИ пояснили Городу55, что недавно в коллектив влились Марина Колпакова и Кристина Касьянова. Остальные — уже трудились в ведомстве, но «дослужились» до включения в состав комиссий.
Напомним, что до Александра Киреева ведомством руководил, правда, с приставкой и. о. Олег Подгурский. Но в октябре 2022 года он внезапно ушел в отставку.