Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:03

Published Сегодня, 08:03

Modified Сегодня, 08:46

Updated Сегодня, 08:46

Руководитель омской Госжилинспекции Киреев подобрал себе новую команду

14 февраля 2023, 08:03
Фото: 1MI
Иллюстрация
Обновился состав конкурной комиссии и комиссии по противодействию коррупции в ГЖИ.

В конце декабря в Государственную жилищную инспекцию назначили нового руководителя. Им стал Александр Киреев, возглавлявший ранее департамент энергетики и коммунального комплекса омского минэнерго.

Теперь же Киреев, как стало известно Городу55, сформировал себе новую команду. Такой вывод можно сделать, исходя из приказов об изменении состава конкурсной комиссии Госжилинспекции, а также комиссии по противодействию коррупции. На смену прежним сотрудникам, часть из которых покинула ведомство еще в октябре прошлого года, пришла новая команда.

Состав конкурсной комиссии омской ГЖИ помимо начальника Александра Киреева пополнили:

  • Виктория Филоненко — советник-юрист отдела правового обеспечения, госслужбы и кадров Госжилинспекции. Ее назначили зампредседателя конкурсной комиссии;
  • Марина Колпакова — эксперт отдела правового обеспечения, госслужбы и кадров. Она станет секретарем комиссии.

Еще большие изменения в составе комиссии по противодействию коррупции в ГЖИ. Ее в Омске, кстати, создали только два года назад. Согласно приказу, в нее включили Александра Киреева, Викторию Филоненко, Марину Колпакову, а также помощника начальника Госжилинспекции Кристину Касьянову, начальника второго территориального отделения Дмитрия Мельникова, начальника отдела организации деятельности и аналитической работы Елену Шестак.

В пресс-службе ГЖИ пояснили Городу55, что недавно в коллектив влились Марина Колпакова и Кристина Касьянова. Остальные — уже трудились в ведомстве, но «дослужились» до включения в состав комиссий.

Напомним, что до Александра Киреева ведомством руководил, правда, с приставкой и. о. Олег Подгурский. Но в октябре 2022 года он внезапно ушел в отставку.

Суд объяснил ГЖИ, что та не имеет права выносить предостережения «на всякий случай»
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#ГЖИ Омской области#Гжи#Назначение#Команда#Конкурсная комиссия#Комиссия#Общество#Новости#Омск#Омская область
Подпишитесь
Закинул на плечи и потащил в кусты. Истории общения омичей на сайтах знакомств
Сегодня, 03:30
Омск начали готовить к весенним катаклизмам
Сегодня, 04:11
Чаще женятся юристы и айтишники. Как омичи относятся к служебным романам
Сегодня, 02:16
Ниже низшего. Суд «пожалел» худрука омского «Пятого театра» Гриншпуна и смягчил срок
Сегодня, 06:40
В Омске рабочих завода облило горячим цинком
Сегодня, 06:34
4 000 поездов с мусором. Глава Росприроднадзора рассказал о мусорной реформе в Омске
Сегодня, 05:25