Суд объяснил ГЖИ, что та не имеет права выносить предостережения «на всякий случай»

ГЖИ настаивала на том, что предостережение вынесено в полном соответствии с законодательством. Однако суд констатировал: условий для вынесения не было, предостерегать «на всякий случай» нельзя. Жилинспекция с этим не смирилась и подала апелляционную жалобу. Решение второй инстанции было таким же, ГЖИ подала кассационную жалобу, но и она осталась без удовлетворения.