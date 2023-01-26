Суд объяснил ГЖИ, что та не имеет права выносить предостережения «на всякий случай»

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
Арбитражный суд Западно-Сибирского округа поставил точку в тяжбе Госжилинспекции Омской области с «Омской энергосбытовой компанией». Эта история началась еще в январе 2022 года, когда жители дома на 2-й Карьерной в Порт-Артуре направили в ГЖИ запрос об обоснованности своих трат на электричество.
Инспекторы тогда не нашли никаких нарушений, но все же решили принять меры. Они направили «Омскэнергосбыту» «предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований». Тот с этим не согласился и направил иск в суд.
— Заявление мотивировано тем, — говорится в судебных документах, — что предостережение может быть объявлено только в случае наличия информации о конкретных действиях (бездействиях) юридического лица, которые могут привести или приводят к нарушению обязательных требований, в то время как по итогам проверочного мероприятия установлено, что расчёт объёма электроэнергии, потреблённой в жилом помещении, производится Обществом в порядке, установленном действующим законодательством.
ГЖИ настаивала на том, что предостережение вынесено в полном соответствии с законодательством. Однако суд констатировал: условий для вынесения не было, предостерегать «на всякий случай» нельзя. Жилинспекция с этим не смирилась и подала апелляционную жалобу. Решение второй инстанции было таким же, ГЖИ подала кассационную жалобу, но и она осталась без удовлетворения.
Теоретически остается Верховный суд. Решат ли в жилинспекции продолжать, пока неясно.