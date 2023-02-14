Банкроту Сергею Зотову назначили финансового управляющего из Вологды

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
Modified Сегодня, 05:45
Updated Сегодня, 05:45
У омского бизнесмена Сергея Зотова, проходящего сейчас процедуру банкротства, сменился финансовый управляющий. Мария Колосова, уроженка Омска, живущая сейчас в Санкт-Петербурге, написала заявление об уходе, и Арбитражный суд Омской области ее просьбу удовлетворил.
Теперь финансовым управляющим Зотова стала Светлана Краснораменская, живущая в Вологде. Прежде она была конкурсным управляющим ряда фирм, прописанных в ее родном городе, а также в Москве и Подмосковье.
Напомним: Сергей Зотов — учредитель НПО «Сибэлектрощит», крупного производителя электрооборудования. Предприниматель обанкротился как физическое лицо, и его предприятие сейчас тоже проходит процедуру банкротства.