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Posted Сегодня, 11:21

Published Сегодня, 11:21

Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

Выяснилось, кто займет пост пресс-секретаря мэра Омска

13 февраля 2023, 11:21
Фото: Город55
Предыдущий пресс-секретарь мэра Галина Назарова уволилась.

Как стало известно Городу55 из собственных источников, кресло пресс-секретаря мэра Омска Сергея Шелеста готовят для главного редактора газеты «Вечерний Омск — неделя» Виктора Гашеева.

Решение о его назначении будет принято до конца этой недели, выяснил Город55.

Одновременно с постом пресс-секретаря мэра Омска Гашеев будет занимать должность заместителя директора департамента информационной политики администрации Омска.

Виктор Гашеев уже имеет опыт муниципальной службы: в течение шести лет, в 2012 по 2018 годы, он работал в департаменте информполитики мэрии Омска в должности замдиректора, начальника отдела по взаимодействию со СМИ.

Место главного редактора газеты «Вечерний Омск — неделя» займет Евгений Назаренко, сообщил источник Города55.

Напомним, последним пресс-секретарем мэра Омска была Галина Назарова. Эту должность она заняла в марте 2022 года, перейдя в мэрию из регионального минздрава.

Последний рабочий день. Пресс-секретарь мэра Омска покидает пост
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#Ольга Акамова#Отставка#Назначение#Общество#Политика#Новости#Омская область
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