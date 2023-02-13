Выяснилось, кто займет пост пресс-секретаря мэра Омска

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Как стало известно Городу55 из собственных источников, кресло пресс-секретаря мэра Омска Сергея Шелеста готовят для главного редактора газеты «Вечерний Омск — неделя» Виктора Гашеева.
Решение о его назначении будет принято до конца этой недели, выяснил Город55.
Одновременно с постом пресс-секретаря мэра Омска Гашеев будет занимать должность заместителя директора департамента информационной политики администрации Омска.
Виктор Гашеев уже имеет опыт муниципальной службы: в течение шести лет, в 2012 по 2018 годы, он работал в департаменте информполитики мэрии Омска в должности замдиректора, начальника отдела по взаимодействию со СМИ.
Место главного редактора газеты «Вечерний Омск — неделя» займет Евгений Назаренко, сообщил источник Города55.
Напомним, последним пресс-секретарем мэра Омска была Галина Назарова. Эту должность она заняла в марте 2022 года, перейдя в мэрию из регионального минздрава.