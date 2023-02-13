В Омской области незаконно застрелили спящего лося

Установлено, что у фигуранта есть лицензия на добычу пушного зверя, а на лося — отсутствует. В качестве вещдоков изъяли фрагменты туши лося, снегоход, лыжи, топор, гильзу, карабин и 36 патронов. В настоящий момент проводят экспертизы.