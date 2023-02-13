В Омской области незаконно застрелили спящего лося

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Управление МВД России по Омской области сообщает, что в лесу застрелили спящего лося. Ущерб животному миру составил 240 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 258 УК РФ.
О происшествии в полицию сообщили инспектора БУ «Управление по охране животного мира», которые обнаружили в 3 км от деревни Глебовка жителя Омской области, разделывавшего тушу лося. Полицейские задержали 37-летнего жителя поселка Дружино на месте происшествия.
Установлено, что у фигуранта есть лицензия на добычу пушного зверя, а на лося — отсутствует. В качестве вещдоков изъяли фрагменты туши лося, снегоход, лыжи, топор, гильзу, карабин и 36 патронов. В настоящий момент проводят экспертизы.