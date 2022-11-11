Незаконная охота. В Омской области задержали мужчину, который убил лося

По сообщению ОМВД России по Знаменскому району, в Омской области задержали мужчину, незаконно убившего самку лося.
66-летний сельчанин ехал в деревню Фины, чтобы забрать оставленные с лета вещи из небольшого домика. На обратной дороге мужчина решил отпустить двух собак, которых брал с собой. В районе деревни Котовщиково он услышал их громкий лай, вышел из автомобиля и увидел в лесу лося.
Мужчина достал из машины карабин «Вепрь» и выстрелил в животное. Затем сельчанин разделал тушу, добытое мясо погрузил в автомобиль, а шкуру оставил на месте. Сумма материального ущерба, причиненного Омской области, составила 400 тыс рублей.
В настоящее время возбуждено уголовное дело и продолжается расследование.