Незаконная охота. В Омской области задержали мужчину, который убил лося

66-летний сельчанин ехал в деревню Фины, чтобы забрать оставленные с лета вещи из небольшого домика. На обратной дороге мужчина решил отпустить двух собак, которых брал с собой. В районе деревни Котовщиково он услышал их громкий лай, вышел из автомобиля и увидел в лесу лося.