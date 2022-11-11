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Незаконная охота. В Омской области задержали мужчину, который убил лося

11 ноября 08:35
Фото: 1MI
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В Омской области задержали мужчину, который незаконно убил и разделал лося

Сумма материального ущерба, причиненного Омской области, составила 400 тыс рублей.

По сообщению ОМВД России по Знаменскому району, в Омской области задержали мужчину, незаконно убившего самку лося.

66-летний сельчанин ехал в деревню Фины, чтобы забрать оставленные с лета вещи из небольшого домика. На обратной дороге мужчина решил отпустить двух собак, которых брал с собой. В районе деревни Котовщиково он услышал их громкий лай, вышел из автомобиля и увидел в лесу лося.

Мужчина достал из машины карабин «Вепрь» и выстрелил в животное. Затем сельчанин разделал тушу, добытое мясо погрузил в автомобиль, а шкуру оставил на месте. Сумма материального ущерба, причиненного Омской области, составила 400 тыс рублей.

В настоящее время возбуждено уголовное дело и продолжается расследование.

Фото: ОМВД России по Знаменскому району
#Юлия Бармина#Уголовное дело#Охота#Лось
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