Месяц без телевизора. В Омске предупредили о помехах в телевещании

На территории Омской области ожидаются помехи в телерадиотрансляции, сообщили на сайте российской телевизионной и радиовещательной сети. Сбои могут наблюдаться с 19 февраля по 13 марта. Причина помех — солнечная засветка, искажающая радиосигнал.