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Published Сегодня, 05:46

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Updated Сегодня, 06:54

Месяц без телевизора. В Омске предупредили о помехах в телевещании

13 февраля 2023, 05:46
Фото: 1MI

В Омской области предупредили о помехах телерадиосигнала

Причиной помех станет солнечная интерференция.

На территории Омской области ожидаются помехи в телерадиотрансляции, сообщили на сайте российской телевизионной и радиовещательной сети. Сбои могут наблюдаться с 19 февраля по 13 марта. Причина помех — солнечная засветка, искажающая радиосигнал.

Отмечается, что из-за сезонной солнечной интерференции возможны перерывы в вещании длительностью до 26 минут. Омичей просят не переживать по поводу качестве телевещания.

Кроме того, в Омской области из-за профилактики временно отключат телевидение и радио.

  • село Бекишево (Тюкалинский район) — 13 февраля (с 11:00 до 17:00);
  • село Вольное (Полтавский район) — 15 февраля (с 12:00 до 14:00);
  • Называевск — 14 февраля (с 09:00 до 15:00);
  • село Паново (Крутинский район) — 15 февраля (с 11:00 до 17:00);
  • село Хутора (Тюкалинский район) — 16 февраля (с 09:00 до 15:00).

Поставщик цифрового телевидения предупредил, что некоторые работы могут быть отменены или перенесены из-за погодных условий и принес извинения за возможные неудобства.

Вот это поворот. Кто из омичей не сможет смотреть телевизор
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#Евгений Игишев#Телевидение#Телевидение Омск#Цифровое телевидение#Общество#Омск#Омская область
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