Месяц без телевизора. В Омске предупредили о помехах в телевещании

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
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Updated Сегодня, 06:54
На территории Омской области ожидаются помехи в телерадиотрансляции, сообщили на сайте российской телевизионной и радиовещательной сети. Сбои могут наблюдаться с 19 февраля по 13 марта. Причина помех — солнечная засветка, искажающая радиосигнал.
Отмечается, что из-за сезонной солнечной интерференции возможны перерывы в вещании длительностью до 26 минут. Омичей просят не переживать по поводу качестве телевещания.
Кроме того, в Омской области из-за профилактики временно отключат телевидение и радио.
Поставщик цифрового телевидения предупредил, что некоторые работы могут быть отменены или перенесены из-за погодных условий и принес извинения за возможные неудобства.