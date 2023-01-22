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Posted Сегодня, 05:17

Published Сегодня, 05:17

Modified Сегодня, 05:19

Updated Сегодня, 05:19

Вот это поворот. Кто из омичей не сможет смотреть телевизор

Сегодня, 05:17
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омской области будут перебои в телетрансляции

Планируются профилактические работы.

Кратковременные отключения трансляции ожидаются в Омской области с 23 по 29 января. Об этом предупреждает российская телевизионная и радиовещательная сеть.

26 января с 10:00 до 16:00 перерывы телетрансляции ждут жителей Большеречья. В селе Большереченского района Ингалы — 27 января с 9:00 до 15:00, в селе Уленкуль — 25 января с 11:00 до 17:00. Также не смогут посмотреть ТВ- и радиопрограммы в Таре 24 января с 8:00 до 17:00.

В период отключения будут проходить профилактические работы.

#Общество#Новости#Омская область#Большереченский район#Тара#Телевидение#Профилактика
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