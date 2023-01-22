Вот это поворот. Кто из омичей не сможет смотреть телевизор

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
Кратковременные отключения трансляции ожидаются в Омской области с 23 по 29 января. Об этом предупреждает российская телевизионная и радиовещательная сеть.
26 января с 10:00 до 16:00 перерывы телетрансляции ждут жителей Большеречья. В селе Большереченского района Ингалы — 27 января с 9:00 до 15:00, в селе Уленкуль — 25 января с 11:00 до 17:00. Также не смогут посмотреть ТВ- и радиопрограммы в Таре 24 января с 8:00 до 17:00.
В период отключения будут проходить профилактические работы.