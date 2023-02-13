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Published Сегодня, 12:40

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Updated Сегодня, 12:42

«Лежащую бил ногами». В Омской области мужчина избил супругу прямо на работе

13 февраля 2023, 12:40
Фото: Город55

В Омской области мужчина пробрался на работу к жене и жестоко избил ее

В р. п. Красный Яр женщину госпитализировали после жестокого избиения мужа.

12 февраля 2023 года в Омской области мужчина жестоко избил жену на работе, сообщают в сообществе «Омск Live».

В 6:20 утра Михаил З. в р. п. Красный Яр проник на частную территорию и в комнате для персонала начал избивать свою супругу, сообщается в паблике. Дочь в момент конфликта он выгнал. Женщина от ударов упала на пол и в этот момент муж начал бить ее ногами.

Также в паблике сообщают, что на помощь женщине пришел управляющий, который получил увечья средней тяжести. В настоящее время женщина госпитализирована.

«В ОМВД России по Любинскому району зарегистрированы сообщения о причинении сожителем телесных повреждений 33-летней местной жительнице. Женщине выдано направление для прохождения медицинского освидетельствования для установления степени причиненного вреда ее здоровью. Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства данного происшествия, — сообщили Городу55 в пресс-службе полиции Омска.

Отметим, что на первый вызов приехали сотрудники полиции, которые были знакомы с нападавшим. Соответственно никаких действий предпринято не было. На второй вызов прибыли другие полицейские, которые уже взяли заявления от потерпевших, но мужчину так и не задержали.

#Ксения Карагодина#Избиение#Общество#Видео#Город#Происшествия#Полиция#Уголовное дело#Новости#Омск#Омская область#Нападение
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