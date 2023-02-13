«Лежащую бил ногами». В Омской области мужчина избил супругу прямо на работе

Отметим, что на первый вызов приехали сотрудники полиции, которые были знакомы с нападавшим. Соответственно никаких действий предпринято не было. На второй вызов прибыли другие полицейские, которые уже взяли заявления от потерпевших, но мужчину так и не задержали.