«Лежащую бил ногами». В Омской области мужчина избил супругу прямо на работе

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
12 февраля 2023 года в Омской области мужчина жестоко избил жену на работе, сообщают в сообществе «Омск Live».
В 6:20 утра Михаил З. в р. п. Красный Яр проник на частную территорию и в комнате для персонала начал избивать свою супругу, сообщается в паблике. Дочь в момент конфликта он выгнал. Женщина от ударов упала на пол и в этот момент муж начал бить ее ногами.
Также в паблике сообщают, что на помощь женщине пришел управляющий, который получил увечья средней тяжести. В настоящее время женщина госпитализирована.
«В ОМВД России по Любинскому району зарегистрированы сообщения о причинении сожителем телесных повреждений 33-летней местной жительнице. Женщине выдано направление для прохождения медицинского освидетельствования для установления степени причиненного вреда ее здоровью. Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства данного происшествия, — сообщили Городу55 в пресс-службе полиции Омска.
Отметим, что на первый вызов приехали сотрудники полиции, которые были знакомы с нападавшим. Соответственно никаких действий предпринято не было. На второй вызов прибыли другие полицейские, которые уже взяли заявления от потерпевших, но мужчину так и не задержали.