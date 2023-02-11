Феерия из 9 шайб. Омский «Авангард» прервал серию поражений

Во втором периоде Владимир Ткачев восстановил равенство — 2:2. Но шайба от армейцев не заставила себя долго ждать, и на 29-й минуте матча «СКА» вновь вышел вперед. Однако, «Авангард» не планировал сдавать позиции — Владимир Ткачев оформил дубль. К концу второй двадцатиминутки счет на табло был равный — 3:3.