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Posted Сегодня, 14:05

Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

Феерия из 9 шайб. Омский «Авангард» прервал серию поражений

11 февраля 2023, 14:05
Фото: 1MI
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Омский «Авангард» на домашнем льду обыграл питерский «СКА»

Омичам пришлось отыгрываться четыре раза по ходу матча.

Со счетом 5:4 в основное время сегодня, 11 февраля, на G-Drive Арене завершился матч между омским «Авангардом» и питерским «СКА».

Открыли счет гости из северной столицы уже на второй минуте матча. С передачи Захара Бардакова нападающий Александр Волков поразил ворота омичей. Чуть больше минуты потребовалось «Авангарду», чтобы сравнять счет — отличился Рид Буше. На 16-й минуте защитник армейцев Андрей Педан реализовал численное большинство. На первый перерыв команды отправились со счетом 1:2 в пользу гостей.

Во втором периоде Владимир Ткачев восстановил равенство — 2:2. Но шайба от армейцев не заставила себя долго ждать, и на 29-й минуте матча «СКА» вновь вышел вперед. Однако, «Авангард» не планировал сдавать позиции — Владимир Ткачев оформил дубль. К концу второй двадцатиминутки счет на табло был равный — 3:3.

В середине третьего периода защитник «СКА» Михаил Пашнин забросил четвёртую шайбу в ворота омичей. За 4 минуты до конца третьего периода Дамир Шарипзянов вновь восстановил равенство — 4:4. А уже через 30 секунд Алекс Бродхерст впервые во встрече вывел «Авангард» вперед, и поставил точку в игре — 5:4.

Таким образом «ястребы» прервали трехматчевую серию из поражений и имеют в своем активе 75 очков. В следующей игре регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» примет в гостях минское «Динамо». Матч состоится в понедельник, 13 февраля.

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