Бывший главный тренер «Авангарда» Боб Хартли вернется Омск 27 февраля

Posted Сегодня, 02:14
Published Сегодня, 02:14
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В омском «Авангарде» рассказали о возвращении бывшего главного тренера команды Боба Хартли в Омск.
«Боб Хартли приедет к нам очень скоро. Вроде 27 февраля он прилетает. Мы уже говорили про первый его визит, а по контракту два таких визита. После первого все были удовлетворены, я имею ввиду вовлеченные стороны, – дети, тренерский штаб, академия, сам Хартли. Потому мы решили продолжить эту работу и даже на следующий год. Нас очень устраивает атмосфера взаимодействия между детьми и Бобом Хартли и, конечно же, его бесценный опыт, который он с удовольствием передает», - пояснил председатель Совета директоров «Авангарда» Александр Крылов.
Напомним, что именно с Бобом Хартли омский «Авангард» выиграл Кубок Гагарина. Город55 рассказывал как встречали победителей.