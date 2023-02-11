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Бывший главный тренер «Авангарда» Боб Хартли вернется Омск 27 февраля

11 февраля 2023, 02:14
Фото: ХК Авангард
Визит звездного наставника «ястребов» анонсировал председатель Совета директоров клуба Александр Крылов.

В омском «Авангарде» рассказали о возвращении бывшего главного тренера команды Боба Хартли в Омск.

«Боб Хартли приедет к нам очень скоро. Вроде 27 февраля он прилетает. Мы уже говорили про первый его визит, а по контракту два таких визита. После первого все были удовлетворены, я имею ввиду вовлеченные стороны, – дети, тренерский штаб, академия, сам Хартли. Потому мы решили продолжить эту работу и даже на следующий год. Нас очень устраивает атмосфера взаимодействия между детьми и Бобом Хартли и, конечно же, его бесценный опыт, который он с удовольствием передает», - пояснил председатель Совета директоров «Авангарда» Александр Крылов.

Напомним, что именно с Бобом Хартли омский «Авангард» выиграл Кубок Гагарина. Город55 рассказывал как встречали победителей.

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#Василий Попов#Авангард#Хоккей#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Россия#Александр Крылов#Боб хартли
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