«Хорошо посидели!». В пиццерии Омска агрессивный гость кулаком разбил ноутбук диджея

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
В Советском округе между диджеем и гостем пиццерии начался конфликт из-за музыки, об этом сообщили в Управление МВД России по Омской области.
Известно, что сотрудники кафе вызвали работников частного охранного предприятия, чтобы успокоить буйного гостя. Агрессивный гость успел разбить кулаком ноутбук диджея, после чего конфликт продолжился на улице, где работник ЧОП распылил газовый баллончик в омича.
Администратор пиццерии написал заявление в полицию из-за порчи ноутбука, уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». А гость заявил на сотрудника ЧОП из-за превышения полномочий, уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 203 УК РФ «Превышение полномочий работником частной охраны».
В настоящий момент полицейские разбираются в произошедшем.