Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:39

Published Сегодня, 12:39

Modified Сегодня, 12:43

Updated Сегодня, 12:43

«Хорошо посидели!». В пиццерии Омска агрессивный гость кулаком разбил ноутбук диджея

10 февраля 2023, 12:39
Фото: Город55

В пиццерии Омска гость разбил ноутбук во время конфликта с диджеем

Буйный посетитель пиццерии разбил ноутбук диджея из-за музыки.

В Советском округе между диджеем и гостем пиццерии начался конфликт из-за музыки, об этом сообщили в Управление МВД России по Омской области.

Известно, что сотрудники кафе вызвали работников частного охранного предприятия, чтобы успокоить буйного гостя. Агрессивный гость успел разбить кулаком ноутбук диджея, после чего конфликт продолжился на улице, где работник ЧОП распылил газовый баллончик в омича.

Администратор пиццерии написал заявление в полицию из-за порчи ноутбука, уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». А гость заявил на сотрудника ЧОП из-за превышения полномочий, уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 203 УК РФ «Превышение полномочий работником частной охраны».

В настоящий момент полицейские разбираются в произошедшем.

Омской полиции пришлось гнаться за пожилой дамой и почти силой «тащить» ее в участок
Узнать подробнее
#Ксения Карагодина#Полиция#ЧОП#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Видео
Подпишитесь
Губернатор Александр Бурков наградил главных спонсоров частичной мобилизации
Сегодня, 06:26
Сергея Головачева хотят привлечь к ответственности за долги пермского свинокомплекса
Сегодня, 05:16
Жители Омска отправились под стражу по подозрению в причастности ко взрыву дома
Сегодня, 10:42
Верховный суд отклонил жалобу юристов омской мэрии на Росприроднадзор
Сегодня, 04:13
Согласовывать митинги в Омске теперь будет Владимир Куприянов
Сегодня, 09:03
Приключения электроники. Как омский бизнес выживает под санкциями
Вчера, 08:36