Омской полиции пришлось гнаться за пожилой дамой и почти силой «тащить» ее в участок

К прапорщику Евгению Киселеву и старшему сержанту Сайрану Смогулову обратились около «Ленты» на ул. 70 лет Октября неравнодушные омичи. Они сообщили, что прямо сейчас пожилая женщина разговаривает по телефону около банкомата и пытается перевести крупную сумму денег. Люди заподозрили, что бабушка общается с мошенниками.



Полицейские обнаружили пенсионерку уже на улице, она все еще говорила с неизвестными. Полицейские услышали, что речь идет действительно о переводе денег, и сообщили даме, что ее пытаются обмануть. Она очень эмоционально отказалась верить таким подозрениям и даже попыталась убежать. Все же сотрудники ППС убедили бабушку прекратить общение с мошенниками и проехать в участок. Выяснилось, что 77-летняя дама ранее уже разговаривала с неизвестным по телефону. Мошенник представился капитаном полиции и сообщил, что сбережения женщины пытаются похитить, и нужно срочно переводить деньги на «безопасные» счета.



За два раза напуганная пенсионерка перевела более 280 тыс. рублей. Полицейские предотвратили перевод еще 400 тыс. рублей. Эту часть сбережений пенсионерке сохранило неравнодушие горожан, случайных свидетелей разговора. В полиции возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «мошенничество».