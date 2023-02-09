Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о ходе ремонта в школе в Амурском поселке

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
Modified Сегодня, 05:12
Updated Сегодня, 05:12
Мэр Омска Сергей Шелест рассказал, как проходит ремонт в школе №15 на улице 21-я Амурская. Работы ведет группа предприятий "Стройподряд". Меценатское соглашение между образовательным учреждением и учредителем "Стройподряда" Сергеем Оркишем было подписано в апреле прошло года.
«Силами мецената отремонтирован малый спортивный зал, мастерская, учебный кабинет, коридор первого этажа, коридор мастерских, произведен ремонт входной группы. В учебном заведении также частично заменены оконные блоки, двери, произведена замена ливневых стоков фасада, труб холодного и горячего водоснабжения на первом этаже. Завершено строительство спортивной площадки, благоустройство пришкольной территории, асфальтирование», - рассказал глава города.
В 2023-2024 году работы школе №15 будут продолжены. В планах - замена оконных блоков в коридоре и в учебных кабинетах, замена дверей и лестничных перегородок, ремонт обеденного зала, спортивного зала, кабинета информатики.