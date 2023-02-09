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Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о ходе ремонта в школе в Амурском поселке

9 февраля 2023, 05:11
Фото: Администрация города Омска
В школе планируют заменить окна в коридоре и в классах, двери и лестничные перегороди, отремонтировать обеденный зал, спортивный зал, кабинет информатики.

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал, как проходит ремонт в школе №15 на улице 21-я Амурская. Работы ведет группа предприятий "Стройподряд". Меценатское соглашение между образовательным учреждением и учредителем "Стройподряда" Сергеем Оркишем было подписано в апреле прошло года.

«Силами мецената отремонтирован малый спортивный зал, мастерская, учебный кабинет, коридор первого этажа, коридор мастерских, произведен ремонт входной группы. В учебном заведении также частично заменены оконные блоки, двери, произведена замена ливневых стоков фасада, труб холодного и горячего водоснабжения на первом этаже. Завершено строительство спортивной площадки, благоустройство пришкольной территории, асфальтирование», - рассказал глава города.

В 2023-2024 году работы школе №15 будут продолжены. В планах - замена оконных блоков в коридоре и в учебных кабинетах, замена дверей и лестничных перегородок, ремонт обеденного зала, спортивного зала, кабинета информатики.

#Евгений Игишев#Омск#Сергей шелест#Мэр#Мэр Омска#Ремонт школ
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