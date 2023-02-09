Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о ходе ремонта в школе в Амурском поселке

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал, как проходит ремонт в школе №15 на улице 21-я Амурская. Работы ведет группа предприятий "Стройподряд". Меценатское соглашение между образовательным учреждением и учредителем "Стройподряда" Сергеем Оркишем было подписано в апреле прошло года.