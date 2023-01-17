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Posted Сегодня, 08:34

Published Сегодня, 08:34

Modified Сегодня, 08:36

Updated Сегодня, 08:36

Поезд Екатеринбург — Омск сбил женщину с собакой

Сегодня, 08:34
Фото: Город55
Жительница города Каменск-Уральский находится с травмами в больнице.

16 января 49-летняя жительница Свердловской области бросилась под поезд для спасения своей собаки, сообщает пресс-служба Центрального МСУТ СКР.

Происшествие случилось на 9 км перегона Каменск-Уральский — УАЗ, где женщина выгуливала собаку около железнодорожных путей. Во время прогулки собака вырвала поводок и побежала на рельсы к приближающемуся товарному составу Екатеринбург — Омск. Женщина ринулась на рельсы ее спасать, но экстренное торможение не помогло машинисту избежать наезда. В итоге женщину с травмами отправили в больницу, а судьба собаки пока неизвестна.

На месте работает следователь. Проверку для установки всех обстоятельств происшествия проводит центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

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#Ксения Карагодина#Следственный комитет#Поезд#Омск#Омская область#Россия#Новости#Общество#Происшествия
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