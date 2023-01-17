Поезд Екатеринбург — Омск сбил женщину с собакой

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
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16 января 49-летняя жительница Свердловской области бросилась под поезд для спасения своей собаки, сообщает пресс-служба Центрального МСУТ СКР.
Происшествие случилось на 9 км перегона Каменск-Уральский — УАЗ, где женщина выгуливала собаку около железнодорожных путей. Во время прогулки собака вырвала поводок и побежала на рельсы к приближающемуся товарному составу Екатеринбург — Омск. Женщина ринулась на рельсы ее спасать, но экстренное торможение не помогло машинисту избежать наезда. В итоге женщину с травмами отправили в больницу, а судьба собаки пока неизвестна.
На месте работает следователь. Проверку для установки всех обстоятельств происшествия проводит центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.