Поезд Екатеринбург — Омск сбил женщину с собакой

Происшествие случилось на 9 км перегона Каменск-Уральский — УАЗ, где женщина выгуливала собаку около железнодорожных путей. Во время прогулки собака вырвала поводок и побежала на рельсы к приближающемуся товарному составу Екатеринбург — Омск. Женщина ринулась на рельсы ее спасать, но экстренное торможение не помогло машинисту избежать наезда. В итоге женщину с травмами отправили в больницу, а судьба собаки пока неизвестна.