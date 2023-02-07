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Published Сегодня, 07:36

Modified Сегодня, 07:38

Updated Сегодня, 07:38

В Омской области в магазине 48-летнего мужчину придавило кирпичной стеной

7 февраля 2023, 07:36
Фото: 1MI
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Пострадавший получил критические травмы и скончался в больнице.

В Муромцевском районе Омской области силовики разбираются во всех причинах смертельного происшествия в магазине по улице Варнавского, 1, где 48-летний мужчина получил травмы, ставшие впоследствии смертельными.

«Все произошло 4 февраля. В тот день местный предприниматель нанял нескольких рабочих для строительных работ в своем магазине. В какой-то момент на одного из мужчин рухнула кирпичная стена», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.

Пострадавшего доставили в Муромцевскую ЦРБ, где у него, по словам нашего собеседника, диагностировали тупую травму живота, множественные переломы ребер с повреждением легких, разрыв селезенки с внутренним кровотечение и закрытую черепно-мозговую травму, мозговое кровоизлияние и сильнейший травматический шок. Несмотря на все усилия врачей, в тот же день мужчина скончался.

Известно, что магазин принадлежит муромцевскому предпринимателю Алексею Подлинову, который и нанимал рабочих. По информации Города55, последние работали без какого-либо оформления или договора и без соблюдения техники безопасности.

Не исключено, что этот инцидент станет поводом для возбуждения уголовного дела. Правовую оценку дадут компетентные органы.

#Смерть#ЧП#Авария#Общество#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия#Василий Попов
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