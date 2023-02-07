В Омской области в магазине 48-летнего мужчину придавило кирпичной стеной

Пострадавшего доставили в Муромцевскую ЦРБ, где у него, по словам нашего собеседника, диагностировали тупую травму живота, множественные переломы ребер с повреждением легких, разрыв селезенки с внутренним кровотечение и закрытую черепно-мозговую травму, мозговое кровоизлияние и сильнейший травматический шок. Несмотря на все усилия врачей, в тот же день мужчина скончался.