В Омской области в магазине 48-летнего мужчину придавило кирпичной стеной

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
В Муромцевском районе Омской области силовики разбираются во всех причинах смертельного происшествия в магазине по улице Варнавского, 1, где 48-летний мужчина получил травмы, ставшие впоследствии смертельными.
«Все произошло 4 февраля. В тот день местный предприниматель нанял нескольких рабочих для строительных работ в своем магазине. В какой-то момент на одного из мужчин рухнула кирпичная стена», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.
Пострадавшего доставили в Муромцевскую ЦРБ, где у него, по словам нашего собеседника, диагностировали тупую травму живота, множественные переломы ребер с повреждением легких, разрыв селезенки с внутренним кровотечение и закрытую черепно-мозговую травму, мозговое кровоизлияние и сильнейший травматический шок. Несмотря на все усилия врачей, в тот же день мужчина скончался.
Известно, что магазин принадлежит муромцевскому предпринимателю Алексею Подлинову, который и нанимал рабочих. По информации Города55, последние работали без какого-либо оформления или договора и без соблюдения техники безопасности.
Не исключено, что этот инцидент станет поводом для возбуждения уголовного дела. Правовую оценку дадут компетентные органы.