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Posted Сегодня, 03:08

Published Сегодня, 03:08

Modified Сегодня, 03:08

Updated Сегодня, 03:08

В Омской области поймали пьяного водителя на мопеде

2 февраля 2023, 03:08
Фото: Госавтоинспекция Омской области
У мужчины, к тому же, не было водительских прав.

В пресс-службе госавтоинспекции Омской области сообщили, что на минувшей неделе в поселке Дружино под Омском поймали пьяного водителя мопеда. Внимание полицейских привлекло то обстоятельство, что двухколесный транспорт ехал по дороге по криволинейной траектории.

От мужчины исходил явный запах алкоголя. Инспекторы ГИБДД предложили водителю пройти освидетельствование, которое подтвердило, что он действительно употреблял накануне спиртные напитки. Кроме того, у водителя не было прав.

На водителя составили протоколы за управление транспортом в состоянии опьянения и за езду без прав. Ему грозит до от 10 до 15 суток ареста или штраф - 30 тысяч рублей. Также в отношении мужчины возбуждено административное делопроизводство за управление мопедом без шлема. За нарушение предполагается штраф - тысяча рублей.

Мопед у водителя забрали и отвезли на штрафстоянку.

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#Евгений Игишев#Полиция#Мопед#Пьяный водитель#Пьяный за рулем#Омск#Омская область
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