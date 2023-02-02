В Омской области поймали пьяного водителя на мопеде

В пресс-службе госавтоинспекции Омской области сообщили, что на минувшей неделе в поселке Дружино под Омском поймали пьяного водителя мопеда. Внимание полицейских привлекло то обстоятельство, что двухколесный транспорт ехал по дороге по криволинейной траектории.



От мужчины исходил явный запах алкоголя. Инспекторы ГИБДД предложили водителю пройти освидетельствование, которое подтвердило, что он действительно употреблял накануне спиртные напитки. Кроме того, у водителя не было прав.