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Posted Сегодня, 10:32

Published Сегодня, 10:32

Modified Сегодня, 11:39

Updated Сегодня, 11:39

Скрылся с места ДТП. В Омске на пешеходном переходе сбили женщину

1 февраля 2023, 10:32
Фото: Город55

В Омске на пешеходном переходе сбили женщину 1969 года рождения

Личность водителя устанавливается.

1 февраля 2023 года утром в 07:30 в Госавтоинспекцию Омской области поступило сообщение о ДТП с пострадавшим.

Сотрудники полиции предварительно установили, что в районе дома № 7 по ул. Заозерная произошел наезд на женщину 1969 года рождения, которая проходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, после чего водитель скрылся с места ДТП. Личность водителя пока не установлена. Автомобиль предположительно — иномарка темного цвета.

Отметим, что женщину доставили в тяжелом состоянии в больницу.

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#Ксения Карагодина#Авария#ДТП#Общество#Город#Происшествия#Полиция#Новости#Омск#Омская область
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