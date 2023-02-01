Скрылся с места ДТП. В Омске на пешеходном переходе сбили женщину

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
1 февраля 2023 года утром в 07:30 в Госавтоинспекцию Омской области поступило сообщение о ДТП с пострадавшим.
Сотрудники полиции предварительно установили, что в районе дома № 7 по ул. Заозерная произошел наезд на женщину 1969 года рождения, которая проходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, после чего водитель скрылся с места ДТП. Личность водителя пока не установлена. Автомобиль предположительно — иномарка темного цвета.
Отметим, что женщину доставили в тяжелом состоянии в больницу.